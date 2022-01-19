خلال زيارته للدوحة.. رئيس البرلمان التركي يوقع مذكرة تعاون مع مجلس الشورى القطري

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إنه وقع مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم اتفاقية بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

بدوره قال رئيس مجلس الشورى القطري في تغريدة على تويتر إن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز العلاقات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية وتبادل الخبرات بين الجانبين وتعميق التنسيق حول المبادرات المشتركة.

اجتمعت اليوم مع أخي سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى حيث استعرضنا العلاقات البرلمانية بين بلدينا الشقيقين.كما وقعنا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية وتبادل الخبرات بين الجانبين وتعميق التنسيق حول المبادرات المشتركة. pic.twitter.com/vnj0X8Qnmi — حسن بن عبدالله بن غانم الغانم (@ShuraSpeaker) January 19, 2022

وأكد شنطوب -خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة التركية بالدوحة- إنه كان حريصا على أن يكون أول رئيس برلمان يزور قطر بعد انتخاب أول مجلس شورى في تاريخ البلاد، ليبارك للشعب القطري على هذه الخطوة المميزة.

وفي سياق متصل، قال شنطوب إن أمن الخليج من أمن تركيا، وإن أنقرة ترغب في أن تعيش قطر ومنطقة الخليج في استقرار وسلام.

وشدد على أن تركيا ترى الخطوات الكبيرة التي تبذلها قطر من أجل التحضير لاستضافة كأس العالم 2022، لافتا إلى أن بلاده ستدعم قطر بكل ما تملكه من أجل تأمين المونديال متى ما احتاجت ذلك.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري رئيس مجلس النواب التركي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجية بين قطر وتركيا وأوجه تطويرها في مختلف المجالات.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة الدكتور مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالجمهورية التركية الشقيقة، للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمجلس الشيخ عبدلله بن جاسم بالديوان الأميري. https://t.co/AtrjSptbO2 pic.twitter.com/mrPXWvYoTO — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 19, 2022

ويجري رئيس البرلمان التركي زيارة رسمية للدوحة تستمر يوما واحدا، هي الأولى من نوعها، بعد انتخابات مجلس الشورى القطري في أكتوبر/تشرين الأول 2021.