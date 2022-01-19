الرئيس الإيراني يزور موسكو ويعتبر ذلك "نقطة تحول" في العلاقات مع روسيا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن زيارته لروسيا التي بدأها اليوم الأربعاء ويلتقي خلالها نظيره فلاديمير بوتين، ستشكل "نقطة تحول" في علاقات طهران وموسكو، وتعزز التعاون الإقليمي في مواجهة "الأحادية".

وأدلى رئيسي بتصريحاته من مطار مهرآباد في طهران حيث أقيمت له مراسم وداع، وفق ما عرضت القناة الرسمية.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 2017 التي يزور فيها رئيس إيراني روسيا التي تربطها بطهران علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية.

وبدعوة من بوتين، يزور رئيسي روسيا ليومين، ويلقي خطابا أمام الدوما غدا الخميس.

وكان الكرملين أعلن أمس الثلاثاء أن الطرفين سيبحثان "مجموعة القضايا المرتبطة بالتعاون الثنائي"، بما في ذلك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وهذه هي الزيارة الثالثة لرئيسي خارج البلاد منذ تولى منصبه في أغسطس/آب، لكنها الأبرز من حيث الأهمية، ويرافقه فيها وزراء الخارجية والاقتصاد والنفط.

وتأتي الزيارة بينما تجري إيران وقوى كبرى منها روسيا، مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وقال رئيسي من المطار "يمكن لهذه الزيارة أن تشكل نقطة تحول لتحسين وتعزيز مستوى العلاقات مع روسيا".

وأضاف "مستوى التعاون الراهن غير مُرضٍ للبلدين، ويجب أن يتم رفعه إلى مستوى أعلى. آمل في أن تكون هذه الرحلة خطوة فعالة تجاه ضمان المصالح المشتركة بين البلدين المؤثرين على الساحتين الإقليمية والدولية".





إحياء الاتفاق النووي

وتخوض إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق عام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في 2018، بينما تشارك واشنطن فيها بشكل غير مباشر.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق.

وأعلنت روسيا في الآونة الأخيرة عن تحقيق تقدم، علما بأنه سبق لها أن أكدت ضرورة رفع العقوبات الأميركية.

وتتداخل مصالح روسيا وإيران في ملفات عدة كالاتفاق النووي والوضع في المنطقة، كما أنهما تعدّان أبرز داعمين للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع المستمر في بلاده منذ 2011.

وكان حسن روحاني -سلف رئيسي- آخر رئيس إيراني يزور روسيا، وذلك في مارس/آذار 2017. من جهته، زار بوتين طهران للمرة الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني من السنة ذاتها، للمشاركة في مؤتمر للدول المصدرة للغاز، بعد عامين من زيارة رسمية قام بها لإيران.