يقول خبراء السياسة الخارجية الأميركية إن التهديدات الروسية تهدف للتأكيد على ما تعتبره موسكو نفاقا من جانب الولايات المتحدة في معارضتها مناطق النفوذ التي تريدها روسيا على حدودها، في الوقت الذي تفرض فيه واشنطن منطقة نفوذ في نصف الكرة الأرضية.

واشنطن- قبل أيام، فاجأ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف العالم بتصريحات تلفزيونية، أشار فيها إلى "عدم تأكيد أو استبعاد إمكانية إرسال عتاد عسكري إلى كوبا وفنزويلا، إذا فشلت المحادثات وتصاعد الضغط الأميركي على روسيا".

وعلى مدى الأسبوع الماضي، التقى دبلوماسيون ومسؤولون أميركيون بنظرائهم الروس في جنيف، ثم استضافت بروكسل اجتماعات مجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا. وتوجّه الطرفان إلى فيينا لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المؤلّفة من 57 عضوا بينهم روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبقية الدول الأوروبية.

وحتى الآن، لم تنجح الاجتماعات المكثفة في نزع فتيل التوتر حول أوكرانيا، خاصة بعد حشد موسكو ما يزيد على 100 ألف جندي على طول حدودها مع هذا البلد.

ولم توافق الولايات المتحدة على المطالب الروسية خاصة فيما يتعلق بتقديم تعهد قانوني بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا أبدا إلى حلف الناتو.

ولم تكن تصريحات ريابكوف -الذي ترأس وفد بلاده في المباحثات الأخيرة مع الولايات المتحدة- الأولى من نوعها، إذ قارن الشهر الماضي التوترات الحالية حول أوكرانيا بأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

مباحثات أميركية روسية على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في جنيف (رويترز)

معضلة أوكرانيا بين أزمة صواريخ كوبا 1962 ومبدأ مونرو

اندلعت أزمة الصواريخ الكوبية عندما اكتشفت الولايات المتحدة تحرك الاتحاد السوفياتي لنشر صواريخ نووية في الأراضي الكوبية التي تبعد 90 ميلا فقط من أراضي ولاية فلوريدا، وهو ما دفع واشنطن لفرض حصار بحري على كوبا لمنع وصول الصواريخ إليها.

وفي خطاب تلفزيوني ألقاه في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1962، أخطر الرئيس جون كينيدي الأميركيين بوجود الصواريخ، وشرح قراره فرض حصار بحري على كوبا، وأن إدارته مستعدة لاستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر، لتحييد هذا "التهديد للأمن القومي".

وبعد مفاوضات شاقة استمرت 13 يوما، اتفق كينيدي والزعيم السوفياتي حينها نيكيتا خروتشوف على نزع فتيل التوتر، من خلال صفقة تسحب بمقتضاها موسكو صواريخها مقابل تعهّد واشنطن بعدم غزو كوبا وإزالة صواريخ أميركية نووية من الأراضي التركية القريبة من روسيا.

وفي تحليله للجزيرة نت، يقول خبير الشؤون الدفاعية مايكل بيك إن روسيا ليست في وضع يسمح لها بإرسال أعداد كبيرة من القوات إلى كوبا على بعد 7 آلاف ميل من أراضيها، لقد كان ذلك شديد الصعوبة عام 1962 ولهذا تراجعت روسيا (الاتحاد السوفياتي سابقا) خلال أزمة الصواريخ الكوبية، وهي إستراتيجية غير قابلة للتطبيق الآن.

وأضاف بيك أنه "ليس من الواضح ما الفائدة التي تعود على كوبا من وضع قوات وأسلحة روسية داخل أراضيها، فمن شأن خطوة كهذه أن تعرض العلاقات مع الولايات المتحدة للخطر، وربما تدفع واشنطن إلى التفكير جديا في تغيير النظام بهافانا".

ويحاول المسؤولون الروس تشبيه محاولة فرض نفوذهم على أوكرانيا وجورجيا -باعتبارهما مجالا حيويا لروسيا- بمبدأ "مونرو" الذي يحدد قارة أميركا الجنوبية منطقة نفوذ حيوية للولايات المتحدة، وحديقة خلفية للأراضي الأميركية.





تعهد أميركي برد حاسم

تعهدت واشنطن برد "حاسم" إذا نفذت روسيا انتشارا عسكريا في كوبا وفنزويلا، وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن عملاء من أجهزة الاستخبارات زاروا بالفعل الدولتين خلال الأيام الأخيرة.

ويجمع العداء واشنطن ونظامي الحكم الاشتراكيين في كوبا وفنزويلا، وهو ما دفع لفرض عقوبات أميركية على الدولتين لعقود طويلة.

وصرّح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -في إفادة صحفية الخميس الماضي- بأنه لن "يرد على هذه التهديدات علنا"، وأضاف "إذا تحركت روسيا في هذا الاتجاه، فإننا سنتعامل مع الأمر بحزم".

وأعتبر ويليام وولفورث خبير السياسة الخارجية الأميركية بجامعة دارتموث، أن الهدف من ذلك يبدو أنه "التأكيد على ما تعتبره روسيا نفاقا من جانب الولايات المتحدة في زعمها أنها تعارض مناطق النفوذ التي تريدها روسيا على حدودها، في الوقت الذي تفرض فيه واشنطن منطقة نفوذ في نصف الكرة الأرضية".

ونصح وولفورث -في حديث للجزيرة نت- إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم الرد على التصريحات الروسية في هذه المرحلة من المباحثات بين الطرفين.

من جانبهم، أستغلّ مسؤولون جمهوريون سابقون هذه التطورات للهجوم على تردد إدارة بايدن في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقالت نيكي هيلي السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة (خلال عهد الرئيس دونالد ترامب) إن روسيا تسخر من بايدن، وتهدد الآن بإرسال جيشها إلى كوبا وفنزويلا. وفي الوقت نفسه، قتل الديمقراطيون للتو العقوبات المفروضة على خط أنابيب بوتين للغاز، مضيفة: "إن سياسة بايدن الخارجية مزحة خطيرة".





تكلفة مرتفعة بلا مقابل لكوبا أو فنزويلا

وقال ستيفن سيستانوفيتش المسؤول السابق بوزارة الخارجية والخبير حاليا في مجلس العلاقات الخارجية، إن "المسؤولين الروس يعتقدون أنهم قادرون على إثارة أعصاب الولايات المتحدة وحلفائها بالكثير من الأحاديث الجامحة، وحتى الآن كانت النتيجة عكس ما تأمله موسكو".

وحسب سيستانوفيتش -في حديثه للجزيرة نت- فقد أظهرت اجتماعات الأسبوع الماضي "وِحدة مثيرة للإعجاب بين أعضاء حلف شمال الأطلسي والحكومات الأوروبية الأخرى. ولا نعرف بعد إذا ما كان ذلك سيدفع الجانب الروسي على التحلي بالهدوء، أو إصدار المزيد من التهديدات الغاضبة".

واعتبر مايكل بيك ألا مصلحة لكوبا أو فنزويلا بقبول نشر صواريخ روسية على أراضيهما. وقال للجزيرة نت "إن من شأن وضع قوات روسية وأسلحة متطورة في فنزويلا تقويض علاقات موسكو مع بقية دول أميركا الجنوبية، ولا فائدة من تورط روسيا في دولة فاشلة دون فائدة تذكر لكلا الطرفين".

كما أن من شأن هذه الخطوة -بحسب بيك- فتح مجابهة مع واشنطن لن تحقق فيها كراكاس أي مكاسب من أي نوع. ونصح إدارة بايدن باعتبار التصريحات الروسية "تهديدا فارغا".