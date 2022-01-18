منظمة إنسانية تحذر: أكثر من مليون ونصف نازح يواجهون أوضاعا صعبة بسوريا بسبب الثلوج

قالت منظمة "منسقو الاستجابة" العاملة شمال غربي سوريا إن أوضاعا إنسانية سيئة تواجه النازحين السوريين في المخيمات مع بدء تساقط الثلوج في عدة مناطق بريفي إدلب وحلب.

وأضافت المنظمة أن المنخفض الجوي الجديد أثر على منطقة المخيمات التي يقطنها أكثر من مليون ونصف مليون نازح، وعبرت المنظمة عن مخاوفها من عجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم الإنساني اللازم للنازحين، وناشدت الجهات المانحة تقديم الدعم العاجل والفوري لهم.

وطالبت كافة المنظمات والهيئات الإنسانية بالمساهمة الفعالة لتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفا (الأطفال، والنساء، وكبار السن)، كما حثت على رفع حالة الطوارئ لدى كافة المنظمات والجمعيات العاملة في المنطقة، تحسبا لأي أضرار محتملة ضمن المخيمات.

يذكر أن شمال غربي سوريا يضم أكثر من ألف و300 مخيم للنازحين، الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة منذ سنوات، خاصة في فصل الشتاء.