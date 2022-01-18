الصحة العالمية تحذر من التهاون بأوميكرون: جائحة كورونا لم تنتهِ بعد ويمكن ظهور متحورات جديدة

لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الثلاثاء إلى أن جائحة كوفيد-19 "لم تنتهِ بعد"، محذرا من الفكرة القائلة إن المتحور أوميكرون لا يسبب الأذى.

وقال غيبريسوس -بمؤتمر صحفي في جنيف- "يواصل أوميكرون اكتساح العالم… لا تخطئوا، يتسبب أوميكرون في دخول المستشفيات وتوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية".

وأضاف "هذا الوباء لم ينته بعد ونظرا إلى التفشي الكبير لأوميكرون حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة".

وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أنه على الرغم من أن المرض لا يزال في مرحلة الوباء فإن انتشار المتحور أوميكرون سيحول كوفيد-19 إلى مرض مستوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التكيف معه.

وقال ماركو كافاليري -وهو مسؤول إستراتيجية اللقاح في وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام- "مع زيادة المناعة بين السكان، ومع وجود أوميكرون، سيكون هناك كثير من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم. سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن".





وفي سويسرا، اعتبر وزير الصحة آلان بيرسيه الأسبوع الماضي أن المتحور أوميكرون قد يكون "بداية نهاية" الوباء.

لكن رئيس منظمة الصحة العالمية بدا أكثر حذرا، وأكد مرة أخرى أن المتحور أوميكرون يبقى خطيرا.

وقال للصحفيين "في بعض البلدان يبدو أن حالات كوفيد-19 بلغت ذروتها، ما يعطي الأمل في أن الأسوأ جراء الموجة الأخيرة قد أصبح خلفنا، لكن لا توجد دولة تخلصت من الوباء".

لكن غيبريسوس حذر من أن "المزيد من العدوى يعني مزيد من المرضى في المستشفيات ومزيد من الوفيات ومزيد من الناس الذين لن يتمكنوا من العمل، بما يشمل الأساتذة والطواقم الطبية، ومزيد من أخطار ظهور متحور آخر يكون أكثر عدوى وتتسبب بوفيات أكثر من أوميكرون".

وأعرب عن قلقه بشكل خاص من أن العديد من البلدان لديها معدلات منخفضة من التطعيم ضد كوفيد-19. وقال "الناس أكثر عرضة للإصابة بأشكال خطيرة من المرض أو الموت إذا لم يتم تطعيمهم".

وأوضح غيبريسوس "قد يكون أوميكرون أقل خطورة، لكن المزاعم القائلة إنه مرض بسيط مضللة وتضر بالاستجابة العامة وتتسبب بخسارة مزيد من الأرواح".