تونس.. محكمة عسكرية تفرج عن نائبين بالبرلمان وفرنسا تدين عنف الأمن ضد الصحفيين

أفرجت المحكمة العسكرية في تونس الليلة الماضية عن النائبين في البرلمان المجمد سيف الدين مخلوف ونضال السعودي بعد نحو 4 أشهر من اعتقالهما، في حين نددت فرنسا باستخدام الأمن التونسي العنف ضد الصحفيين خلال المظاهرات التي خرجت في ذكرى الثورة.

وأظهرت مقاطع مصورة كلا من مخلوف والسعودي -وهما نائبان من كتلة ائتلاف الكرامة (17 نائبا من مجموع 217 في البرلمان)- يعانقان أفرادا من عائلتيهما وأصدقاء لهما خارج سجن المرناقية بضواحي العاصمة التونسية.

وقال النائب سيف الدين مخلوف في أحد المقاطع المصورة إنه دخل السجن من أجل كلمة حق قالها، في إشارة إلى محاولته مساعدة سيدة تونسية مشمولة بإجراء أمني يعرف باسم "إس 17" على السفر خارج تونس.

وقد وصف المحامي حسني الباجي محاكمة رئيس كتلة حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وبعضِ قيادات الحزب، فيما يعرف بقضية اقتحام المطار، بالمسيسة.

وقال الباجي إن القضية ليس لها أيُ خلفية إجرامية، بحسب تعبيره.

يذكر أن النائبين مخلوف والسعودي أحيلا للقضاء العسكري بعد أن رفعت الحصانة عن كل أعضاء البرلمان بموجب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت تعليق أعمال البرلمان وحل الحكومة، ولاحقا تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية بيده، بحجة تعرض البلاد لخطر داهم.

في السياق، قررت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس سجن 6 موقوفين من بين 15 شاركوا في مظاهرات يوم الجمعة الماضي بمناسبة إحياء ذكرى الثورة التونسية، ومن بين من تم سجنهم القيادي السابق في ائتلاف الكرامة عماد دغيج.

وكانت النيابة العامة قد قررت إيقاف 15 متظاهرا، ووجهت لهم تهمة مخالفة التدابير الصحية والتجمهر في الطريق العام.

تنديد بتعنيف الصحفيين

وقد اعتبرت الخارجية الفرنسية -أمس الاثنين- أن الأمن التّونسي تعامل بعنفٍ غير مقبول مع الصحفيين في مظاهرات يوم الجمعة الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن العديد من الصحفيين -وبينهم مراسلو الصحافة الفرنسية والدولية- تعرضوا للعنف من قبل قوات الأمن خلال تغطيتهم المظاهرات.

وشددت الخارجية الفرنسية على تمسك فرنسا بحرية الإعلام وحرية الصحافة في تونس وفي كل مكان في العالم، وفق ما ورد في البيان.

وكانت صحيفة "لبيراسيون" (Libération) الفرنسية أكدت تعرض مراسلها في تونس للتعنيف من قبل عناصر أمنية، خلال تغطيته المظاهرات التي خرجت بالعاصمة التونسية في ذكرى الثورة وجرى تفريقها.

ونددت جل القوى السياسية وأكثر من 20 منظمة تونسية بما أسمته القمع البوليسي للمحتجين في المظاهرات الأخيرة، وحمّلت الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك.





حملات تشويه

في هذه الأثناء، استنكرت حركة النهضة التونسية تواصل ما سمتها حملات التشويه والتحريض عليها وعلى قيادييها وأنصارها.

ونفت الحركة -في بيان لها أمس الاثنين- علاقة القيادي فيها نور الدين البحيري بقضية انتحار أحد القيادات الأمنية مؤخرا، متهمة من وصفتهم بمُمتهني الإساءة لها بالتمادي في أفعالهم لدرجةٍ وصلت حد التحريض على البحيري.

ودعت الحركة في بيانها وزارة الداخلية إلى توضيح ملابسات قضية الانتحار، معربة عن خشيتها من وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري.

كما جددت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح البحيري فورا، ومحاسبة القائمين على التحريض ضده.

وكانت الحركة وفريق الدفاع عن البحيري أكدا أن نائب رئيس النهضة الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ أكثر من أسبوعين، معرّض للموت.