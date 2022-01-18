تلبية لدعوة رسمية.. وفد من حركة حماس يصل الجزائر لبحث الحوار الفلسطيني

وصل أمس الاثنين وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الجزائر، تلبية لدعوة رسمية، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان إنه وبناء على الدعوة الجزائرية التي تلقتها الحركة، وفي إطار إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فقد وصل وفد حماس ممثلا بعضوي المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران أمس الاثنين إلى الجزائر.

وأوضح أن وفد الحركة بحضور ممثلها محمد عثمان في الجزائر، اجتمع فور وصوله مع مسؤولين جزائريين، لبحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر لاستكمال الحوارات.

وأعرب القانوع عن تقدير حركته لدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية واستضافتها للفصائل الفلسطينية وحرصها الشديد على إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.

تبون أعلن التزام بلاده باستضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية (الجزيرة)

زيارة رسمية

وكانت حركة حماس قد أعلنت السبت الماضي عن تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية دعوة رسمية لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

والسبت الماضي، وصل وفد من حركة فتح إلى الجزائر، بدعوة من الرئاسة الجزائرية في إطار مشاوراتها لاستضافة مؤتمر للفصائل الفلسطينية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن -في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة- اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.

ولم يحدد الرئيس الجزائري موعدا لعقد هذا اللقاء، واكتفى بقوله إنه سيكون قريبا.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، منذ عام 2007، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس عباس الضفة الغربية.

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.