الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 رجال أعمال في لبنان لصلتهم بحزب الله

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على 3 رجال أعمال في لبنان قالت إنهم يسهلون تعاملات مالية لحزب الله وإن نشاطهم يستنزف موارد البلاد الاقتصادية في ظل أزمتها الطاحنة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إنها أدرجت كلا من عادل دياب، وعلي محمد الداون، وجهاد سالم العلم، وشركتهم "دار السلام" للسفر والسياحة في قائمة عقوباتها.

وأضافت الوزارة أنه "عن طريق رجال أعمال مثل هؤلاء المذكورين اليوم، يحصل حزب الله على الدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية"، وفقا للبيان.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن قرار اليوم يقتضي فرض حظر على جميع ممتلكات رجال الأعمال الثلاثة وأعمالهم الموجودة في الولايات المتحدة وإبلاغ الوزارة بها، وكذلك حظر جميع تعاملات الأميركيين المتعلقة بهذه الممتلكات.

وقد استهدفت الولايات المتحدة حزب الله بسلسلة من الإجراءات والعقوبات ضد رجال أعمال وسياسيين وكيانات محسوبة عليه، وهو ما يراه الحزب تدخلا في الشأن اللبناني، ويتهم واشنطن بإثارة الفتنة في لبنان.

وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة بعدما أفادت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين بأن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد الأسبوع المقبل أول اجتماع له خلال 3 شهور، بعدما أنهى حزب الله وحركة أمل مقاطعتهما لاجتماعات الحكومة.

وكان حزب الله وحركة أمل يقاطعان جلسات الحكومة بسبب نزاع بشأن مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.