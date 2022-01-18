الاتحاد الأوروبي يجدد انتقاده سحب السلطات السودانية تراخيص الجزيرة مباشر

جدد الاتحاد الأوروبي انتقاده لقرار السلطات السودانية سحب تراخيص الجزيرة مباشر، وقال في بيان إن "السلطات العسكرية السودانية تقيّد حرية التعبير منذ الانقلاب، وإنها سحبت رخصة الجزيرة مباشر".

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، في بيان، أن ما وصفه بالعنف ضد المتظاهرين واحتجاز صحفيين يبعد السودان عن طريق الاستقرار.

بيان الممثل الاعلى للاتحاد الاوربي و نائب رئيس المفوضية الاوربية السيد جوزيف بوريل حول التطورات الاخيرة في السودان: لقد دعم الاتحاد الأوربي التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني منذ البداية وسيفعل ذلك في المستقبل بكل الوسائل المتاحة له. اقراء البيان:https://t.co/K7oUTMRVKu pic.twitter.com/PzNrDGsulA — European Union In Sudan (@EU_SUDAN) January 18, 2022

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب أمس الاثنين عن أسفه لقرار السلطات السودانية سحب رخصة قناة "الجزيرة مباشر"، وذلك بعد يوم من سحبها بتهمة تناول القناة "غير المهني" للشأن السوداني.

وفي تغريدة على تويتر، عدّت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان حرية التعبير والإعلام من الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها، وأنه لا يمكن للديمقراطية أن توجد من دون حرية الصحافة.





وفي مقابلة مع الجزيرة، قال مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، أيدن وايت، إن هناك نضالا من أجل تحقيق الديمقراطية في السودان، وإن أي زخم سياسي يحاول أن يخلقه المجتمع الدولي سيعتمد على ظروف ملائمة في البلاد.

وأضاف أن الرقابة على الإعلام وسحب تراخيص مكتب الجزيرة مباشر مؤشر سيئ على أن هناك طريقا طويلا قبل الوصول إلى عملية ديمقراطية حقيقية في السودان، حسب وصفه.

وبموجب قرار صدر أمس الاثنين عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد، سحبت السلطات السودانية ترخيص قناة الجزيرة مباشر، واتهمت القناة بالتناول غير المهني للشأن السوداني، ومخالفة السلوكيات والأعراف المهنية.

ودانت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار السلطات السودانية، ودعتها للرجوع عنه، كما طالبت بتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي من دون عوائق أو ترهيب.

واستنكرت السفارة الأميركية في الخرطوم أمس الاثنين القرار، وقالت إنه خطوة إلى الوراء في حرية الصحافة التي تعدّ حجر الزاوية في التحول الديمقراطي.