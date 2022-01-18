رئيس وزراء إسرائيل: تخفيف العقوبات عن إيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء إن توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى "إرهاب على نطاق أوسع"؛ وذلك في تحذير واضح من تخفيف الدول الكبرى العقوبات عن طهران مع سعيها للتوصل لاتفاق نووي جديد.

وأضاف بينيت -بكلمة عبر الفيديو للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- "آخر شيء يمكنكم القيام به.. هو ضخ عشرات المليارات من الدولارات لهذا النظام؛ لأن ما ستحصلون عليه هو إرهاب على نطاق أوسع".

وأكد أن إيران ممول للإرهاب ومصدر لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وترسل أسلحة للحوثيين وحركة حماس، وحزب الله، وهي تظهر للعالم على أنها دولة قوية لكنها أضعف مما تبدو، على حد تعبيره.