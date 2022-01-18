إسرائيل تختبر منظومة أسلحة "السهم" المضادة للصواريخ الباليستية

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء إنها أتمّت اختبارا جويا كان مخططا له لمنظومة أسلحة "أرو" (Arrow) (السهم) المضادة للصواريخ الباليستية، وإنها ستصدر مزيدا من التفاصيل عن الاختبار.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن التجربة كان مخططا لها سابقا، من دون أن توضح مزيدا من تفاصيل، ولم تذكر إذا كانت التجربة قد نجحت.

وكانت إسرائيل قد قالت العام الماضي إنها تطوّر درعا صاروخيا باليستيا جديدا هو "السهم-4" مع الولايات المتحدة.

كما ذكرت أن منظومتي صواريخها الاعتراضية "السهم-2″ و"السهم-3" تعملان بالفعل في إطار نظام متعدد الطبقات، لتدمير الصواريخ القادمة في الغلاف الجوي، وفي الفضاء.