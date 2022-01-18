وفد مصري في إسرائيل لبحث إعادة إعمار غزة وقضية الأسرى

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء لبحث ملفات خاصة بقطاع غزة.

وقالت هيئة البث إن وفدا من الضباط المصريين وصل إلى إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين حول إعادة تأهيل قطاع غزة، ومحاولة دفع قضية الأسرى والمفقودين إلى الأمام.

ولم تكشف الهيئة الإسرائيلية عن هوية أعضاء الوفد المصري، مشيرة إلى أن الوفد سينهي زيارته اليوم الثلاثاء.

علما حركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة (الفرنسية)

مباحثات ووساطة

وتتوسط مصر في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

ولم يصدر إعلان رسمي إسرائيلي أو مصري رسمي عن هذه الزيارة.

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت الرئاسة المصرية -عقب لقاء في القاهرة جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد- إن مصر تواصل جهودها لإعادة إعمار غزة ومنع التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضافت الرئاسة -في بيان لها- أن السيسي أكد للبيد مواصلة جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه عرض على الرئيس المصري خطة إسرائيل للاقتصاد مقابل الأمن في غزة.

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، لكن عادة ما يوصف هذا السلام بالبارد على المستوى الشعبي المصري.

ومن أصل 22 دولة عربية، ترتبط 5 بلدان عربية أخرى بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، هذه البلدان هي الأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.