وسط حديث عن انحسار القضايا الخلافية.. مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني تستأنف اليوم

أكدت إيران أن جزءا كبيرا من نقاط الخلاف قد تم حله في مفاوضات فيينا النووية، وأن الاجتماعات ستستأنف اليوم الاثنين، مع التركيز على إلغاء العقوبات عن طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده إن جزءا كبيرا من نقاط الخلاف تم حله خلال الجولة الراهنة من المفاوضات، معتبرا أن "الموضوعات العالقة مهمة، ويتطلب حلها قرارا سياسيا من جانب واشنطن".

وأضاف أن هناك مماطلة من الغرب في رفع الحظر والعقوبات، كما حمّل الحكومة الأميركية مسؤولية سياساتها، وتبعات تنصلها من التزاماتها في الاتفاق النووي وإلحاق الضرر بإيران، بحسب تعبيره.

يأتي هذا بينما يعود كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري -اليوم الاثنين- إلى فيينا، بعدما كان عاد إلى طهران الجمعة الماضي لعقد اجتماعات تنسيقية مع المسؤولين المعنيين بالمفاوضات.

وكانت مصادر إيرانية متطابقة أكدت أن القضايا الخلافية في مفاوضات فيينا انحسرت، وأن الوفود تدرس مسودة ثالثة لتطبيق أي اتفاق محتمل، كما أكدت روسيا تحقيق تقدم، في حين رأى البيت الأبيض أن المفاوضات بلغت مرحلة حاسمة.

وقال مصدر في الوفد الإيراني بمفاوضات فيينا، للجزيرة، إن الخلافات في انحسار مع وجود نقاط مهمة لا تزال عالقة، وإن الخلاف يتمحور بشأن تفاصيل رفع العقوبات وآليات التحقق والإجراءات النووية.

من ناحية أخرى، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه زار إسرائيل الشهر الماضي، من أجل تنسيق الجهود بشأن احتمال عدم نجاح الجهود الدبلوماسية في ملف إيران النووي.

وجدد سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية التأكيد أن واشنطن مصممة على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية تبقى أفضل سبيل لتحقيق ذلك.

وأضاف "نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين في هذا الشأن. الموقف الحالي يعود إلى انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي، ونحن ندفع ثمن هذا الخطأ الكارثي".