واشنطن تنفي صحة تقارير عن رعايتها صفقة في مجال الطاقة بين لبنان وإسرائيل

نفت الخارجية الأميركية صحة التقارير عن رعاية واشنطن صفقة في مجال الطاقة بين لبنان وإسرائيل، تنقل بموجبها إسرائيل كميات من الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وكانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية قد كذبت تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان، وأوضحت الوزارة أن اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها مع مصر تنص بشكل واضح على نقل الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة قالت يوم السبت إنّ الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد، مشيرة إلى أن الغاز سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورّد عبر خط الأنابيب إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان.





ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري على خريطة طريق لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

ويعاني لبنان منذ سنوات أزمة حادة في توفير الكهرباء، تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

وأزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، وتسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.