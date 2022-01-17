مظاهرات جديدة في السودان تطالب بالحكم المدني والخرطوم تستعد لاستقبال وفد أميركي

خرجت مظاهرات جديدة في السودان اليوم الاثنين للمطالبة بالحكم المدني، وتسبق هذه الاحتجاجات زيارة مرتقبة لوفد أميركي للخرطوم ضمن مساع لحل الأزمة القائمة في البلاد.

وانطلق المتظاهرون من محطة "باشدار" (جنوبي الخرطوم)، وحددت لجان المقاومة مسار المظاهرات الجديدة التي أطلق عليها "مليونية 17 يناير"، كما حددت 10 أماكن لتجمع المتظاهرين.

وكانت لجان المقاومة قالت إن مظاهرات الخرطوم ستتوجه نحو القصر الرئاسي لمناهضة "الانقلاب"، ودعت المتظاهرين إلى إغلاق الشوارع بالحجارة للحماية من قوات الأمن.

وتحسبا لأي أعمال عنف، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم رعاياها إلى توخي الحذر بمناسبة الاحتجاجات التي تمت الدعوة إليها في الخرطوم وعدة ولايات سودانية أخرى.

وفي الأسابيع الماضية، تدخلت قوات الأمن السودانية لمنع المتظاهرين من بلوغ القصر الرئاسي، وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما عدته قوى سياسية انقلابا عسكريا، في مقابل نفي الجيش.

وفد أميركي

في الأثناء، تستعد الخرطوم لاستقبال وفد أميركي تقوده "مول في" مساعدة وزير الخارجية، والمبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد.

ومن المقرر أن يصل الوفد الأميركي خلال أيام إلى العاصمة السودانية، حيث يلتقي مسؤولين عسكريين ومعارضين وناشطين.

وقبل ذلك، سيزور الوفد الأميركي العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر دعم السودان لحشد الدعم للبعثة الأممية في مسار عملية انتقال السلطة تحت قيادة مدنية.

أما مبعوث الاتحاد الأفريقي أديوي بانكولي فعقد سلسلة لقاءات، شملت عضوي مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار والطاهر حجر.

وأكد بانكولي أهمية استمرار الحوار للتوصل إلى أرضية مشتركة تجعل حل الأزمة ممكنا.





موافقة مشروطة

وفي خضم حراك دبلوماسي إقليمي ودولي، أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة موافقتها المشروطة على مبادرة أممية تستهدف إنهاء الأزمة السياسية في السودان.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقاء الممثل الأممي في الخرطوم أمس، أعلن وجدي صالح القيادي في الحرية والتغيير-المجلس المركزي قرار هذا التحالف التعاطي إيجابا مع المقترح الأممي على أساس إنهاء ما وصفها بالحالة الانقلابية التي يعيشها السودان، وصياغة دستور جديد.

وشدد صالح على رفض القوى القاطع لأي مفاوضات مع العسكريين. كما دعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى توسيع المقترح الأممي ليشمل الترويكا (أميركا وبريطانيا والنرويج) والاتحاد الأوروبي، وأن يتم تحديد المشاورات وفق سقف زمني محدد.

وأوضح القيادي في قوى الحرية والتغيير -في لقاء مع الجزيرة- أن الحراك الشعبي سيتواصل في الشارع، داعيا المؤسسة العسكرية إلى إجراءات لبناء الثقة كإطلاق سراح المعتقلين ووقف عمليات القمع.

وقالت بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) -في إحاطة إعلامية لها بشأن مقترحها- إن الجهود السودانية الداخلية لم تنجح حتى الآن في مواجهة الأزمة.

وأضافت "يونيتامس" أنها ستعقد لقاءات بشكل منفرد مع جميع القوى السياسية والأحزاب السودانية والفاعلين من المدنيين والعسكريين.