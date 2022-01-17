مرحلة جديدة من التصعيد.. إدانات عربية ودولية إثر إعلان الحوثيين ضرب العمق الإماراتي

توالت ردود الفعل عربيا ودوليا إثر وقوع انفجار وحريق قرب منشآت حيوية في أبو ظبي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذه العملية التي وصفوها بالنوعية.

السعودية

أدانت الخارجية السعودية في بيان "بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبو ظبي الدولي".

وأكدت المملكة "وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، ورأت أن هذا التطور "يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم" حسب البيان.

الكويت

أدانت الخارجية الكويتية في بيان "العدوان الإرهابي الجبان الذي استهدف المناطق المدنية في دولة الإمارات"، ورأت أن استمرار مثل تلك الهجمات "يؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات". كما أكدت وقوفها إلى جانب الإمارات وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها.

قطر

أعربت دولة قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبو ظبي الدولي"، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنها تعتبر "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

البحرين

قالت الخارجية البحرينية، في بيان، إنها تدين بشدة "قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة على منشآت مدنية حيوية في أبو ظبي".

سلطنة عمان

أعربت الخارجية العمانية، في بيان، عن تضامن السلطنة مع دولة الإمارات وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أكدت استنكارها للهجوم على العاصمة الإماراتية وعلى موقف السلطنة "الثابت في رفض العنف واستهداف المدنيين".

اليمن

قالت الخارجية اليمنية، في بيان، إن "إطلاق مليشيا الحوثي المسيّرات يعد تصعيدا غير مسبوق واعتداء إرهابيا ممنهجا".

من جانب آخر، أدان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ما وصفه بالاعتداء الإرهابي الغادر، وقال في بيان أصدره المتحدث باسمه إن الهجوم يؤكد من جديد أن جماعة الحوثي "المدعومة إيرانيا أضحت مصدر تهديد للمنطقة عموما".

لبنان

أعرب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن إدانته لهذا التصعيد، وقال في بيان لرئاسة الوزراء "كل تضامننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسا وشعبا، ضد هذا التعدي السافر الذي يندرج في سياق تهديد الأمن والاستقرار في الإمارات وضمن مخطط يهدف إلى البلبلة وتوجيه رسائل دموية".

من جهته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن ما يقوم به الحوثيون يندرج في سياق "البلطجة الموصوفة والرامية إلى دفع الدول العربية للتراجع عن موقفها الداعم للشرعية اليمنية والشرعيات في مختلف الدول المستهدفة".

الأردن

أدانت الخارجية الأردنية "بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه دولة الإمارات"، وأكد الناطق باسم الوزارة في بيان "تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات… وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة".

مصر

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد "للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبو ظبي"، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأعرب شكري عن تضامن مصر مع الإمارات وإدانتها "لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات".

من جهة أخرى، أدان الأزهر الهجوم الذي وصفه بالإرهابي، وقال، في بيان، إن شيخ الأزهر أحمد الطيب يؤكد التضامن مع دولة الإمارات، قيادة وشعبا.

الجزائر

أدانت الجزائر "بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت اليوم الاثنين منطقة مصفح ومطار أبو ظبي الدولي"، وأعربت في بيان لوزارة الخارجية عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات.

وجددت "رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة"، كما دعت لتجنب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار، حسب البيان.

المغرب

قالت الخارجية المغربية، في بيان، إن المملكة، "ملكا وحكومة وشعبا"، تدين بشدة "الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين ومن يدعمهم على كل من منطقة المصفح ومطار أبو ظبي".

منظمة التعاون الإسلامي

رأى الأمين العام للمنظمة عبد الله الطاير أن "جرأة الحوثي" في استهداف العمق الخليجي نتيجة لتخاذل الجوار ومجلس الأمن الدولي الذي قال إنه شجّع الجماعة على المزيد من الاعتداءات التي تعرض أمن المنطقة للخطر.

الولايات المتحدة

أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عن إدانته الشديدة للهجوم الذي وصفه بالإرهابي على أبو ظبي، وقال إن واشنطن ستتعاون مع الإماراتيين ومع شركائها الدوليين لمحاسبة الحوثيين.

الأمم المتحدة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم على أبو ظبي، ودعا كافة الأطراف إلى "التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس" وفق ما أعلنه المتحدث باسمه.

وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك أن غوتيريش طلب من الحوثيين "منع أي تصعيد في سياق توترات متزايدة بالمنطقة" مذكرا بأن "الاعتداءات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي".

تحذير حوثي

في المقابل، قال زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي في بيان إنه يتعين على كل الدول التي لها علاقات اقتصادية واستثمارات كبيرة مع الإمارات أن تنظر لها على أنها بلد غير آمن.

من جهته، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر إن "دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أميركا وإسرائيل، كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة، خلاف ما زعمت".

وأضاف "على إثر ذلك فهي بين أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها".