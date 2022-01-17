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شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنود

استشهاد فلسطيني في الضفة بزعم تنفيذ عملية طعن - المصدر: ItayBlumental صحفي
الاحتلال أغلق موقع استشهاد الفلسطيني (مواقع التواصل)
17/1/2022-|آخر تحديث: 17/1/202203:22 PM (مكة المكرمة)

استشهد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي شمالي الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، وقال بيان عسكري للاحتلال إن قواته أطلقت النار على الفلسطيني وقتلته بعد محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنوده قرب مفترق تجمع غوش عتصيون الاستيطاني.

وأشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن فلسطينيا حاول طعن جنود، فأطلق جنود الاحتلال النار عليه.

ولم تقدم الصحيفة الإسرائيلية معلومات عن هوية الفلسطيني.

وفي ذات السياق، قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني عند مفترق تجمع غوش عتصيون الاستيطاني الواقع شمالي مدينة الخليل.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفلسطيني وهو ملقى على الأرض.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المكان، ومنع الوصول إلى المصاب.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + وكالة سند