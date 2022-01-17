شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنود

استشهد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي شمالي الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، وقال بيان عسكري للاحتلال إن قواته أطلقت النار على الفلسطيني وقتلته بعد محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنوده قرب مفترق تجمع غوش عتصيون الاستيطاني.

وأشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن فلسطينيا حاول طعن جنود، فأطلق جنود الاحتلال النار عليه.

ولم تقدم الصحيفة الإسرائيلية معلومات عن هوية الفلسطيني.

תיעוד מגוש עציון: המחבל על הרצפה אחרי שנורה עם סכין ענקית ביד. תגובה מהירה של חיילי המילואים סיימה את האירוע בתוך שניות pic.twitter.com/QPcXyzPvdi — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) January 17, 2022

وفي ذات السياق، قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني عند مفترق تجمع غوش عتصيون الاستيطاني الواقع شمالي مدينة الخليل.

ניסיון הפיגוע בגוש עציון: המחבל ניסה לדקור ישראלים בטרמפיאדה – ונורה למוות בידי חייל מילואים@ItayBlumental pic.twitter.com/zYVN0Kbn77 — כאן חדשות (@kann_news) January 17, 2022

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفلسطيني وهو ملقى على الأرض.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المكان، ومنع الوصول إلى المصاب.