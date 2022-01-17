القاهرة- فيما يبدو أنه رد على هجوم أولياء الأمور عليه بعد تغيير نظام الامتحان الخاص بالصفين الأول والثاني الثانوي قبل أيام من بدء الامتحانات، شنّ وزير التعليم المصري، طارق شوقي، هجوما مضادا على الأسر المصرية.

وقال شوقي إن تساؤلات أولياء الأمور في الموضوعات التعليمية "زادت عن حدها"، مشيرا إلى أن الأهالي عليهم توفير بيئة جيدة للطلاب حتى يتم تجهيزهم للامتحان بأي شكل.

تأتي تصريحات الوزير في أعقاب الهجوم عليه بعد إعلانه بشكل مفاجئ، فجر السبت، عن إلغاء الامتحان الإلكتروني، والاكتفاء بالامتحان الورقي، رغم أنه هو نفسه من أثار ضجة من قبل بالاعتماد على "التابلت"، وتحذير أولياء الأمور ومختصين حينها من أن ضعف المرافق التعليمية والبنية الأساسية بشكل عام في مصر لا يسمح بمثل هذا التحول.

"لنخرج من مشاكل السيستم والتابلت".. #وزير_التعليم طارق شوقي يعلن إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني للمرحلة الثانوية العامة وعقدها ورقية بالكامل داخل اللجان بالمدارس pic.twitter.com/U8ZxCRkuEm — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 15, 2022

مبالغة الأهالي

وقال وزير التعليم المصري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النهار" إن طريقة الامتحان وشكله أمران يخصان المؤسسات التعليمية "مش هنعمل (لن نُجري) استفتاء عشان (لكي) نمتحن الأولاد"، وإن الطالب عليه فقط أن يذاكر ويقوم بحل الامتحان.

واعتبر الوزير أن كلام الأهالي عن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي "أمر غريب"، متسائلا عن الفارق بين أن يكون الامتحان مكونا من أسئلة إلكترونية وأخرى ورقية، ثم يتم في النهاية الاستقرار على إجابة جميع الأسئلة في الورق فقط.

وطالب وزير التعليم بعدم المبالغة في التعامل مع الأمر، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعدى كونه "امتحان تيرم" كان يتم بشكل ورقي دائما، وأن الطالب يجب أن يكون جاهزا للحل سواء في ورقة أو في تابلت والوزارة هي التي تحدد شكل الامتحان.

تضارب القرارات

وأعلن وزير التعليم، في الساعة الرابعة من فجر السبت، تغيير نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني بالثانوية العامة إلى امتحان ورقي بالكامل بدلًا من الإلكتروني.

وجاء ذلك بخلاف ما أعلنته وزارته في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن إجراء الامتحانات إلكترونيا في المواد الأساسية للصف الأول الثانوي في الفترة بين 22 يناير/كانون الثاني الجاري حتى 2 فبراير/شباط، فيما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة بين 23 يناير/كانون الثاني و3 فبراير/شباط، في حين تعقد الامتحانات للصفين بالمواد غير المحتسبة بالمجموع الكلي من 15 إلى 18 من الشهر الجاري.

ثم عادت الوزارة وأعلنت في السادس من الشهر الجاري أن الامتحان سينقسم إلى أسئلة إلكترونية سوف تمثل 70% فقط من أسئلة الامتحان والـ30% الباقية أسئلة ورقية، قبل أن يعلن الوزير تعديله الأخير فجر السبت، في توقيت أثار الاستغراب.

وتسببت "قرارات الفجر" في غضب أولياء الأمور الذين شنوا موجة هجوم جديدة على وزير التربية والتعليم المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تكرر مع الوزير مرارا خلال الفترة الماضية.

هو فى حد بيعمل كده

الناس كلها نايمه ومحدش فاتح اصلا

طارق شوقي الساعه 4 الفجر طلع فى دماغه فجأه يغير نظام الامتحان بتاع اولى وتانيه ثانوى ورقي واستعمال التابلت للاستفاده به ف الكتب المدرسيه#طارق_شوقي — Ahmed fawzy (@ahmed10968) January 15, 2022

إذا قلنا أن طارق شوقى وزير لا يملك قراراً لما يحدث فسوف تصدقون, وإنما يُملَى عليه وهو يطيع ولا يعترض وكل ماعليه أن يبرر ما أراده غيره .

والتعليل : لايمكن لوزير أن يقول كلاماً "قرارات"طوال أربع سنوات ويغيرها

وتتركه حكومة فى بلاد الواق واق إلا إذا كانت راضية أو نائمة أو ضائعة . pic.twitter.com/PupPVGilUg — saadessa (@saadessa5) January 15, 2022

الثريد ده هايل.انا كنت مع طارق شوقى قلبا وقالبا بس هو بصراحه مش عارف يحط لسانه فى بقه ويسكت وما يكسبش اعداء جداد.انا كأم اتضايقت من تصريحات كتير فيها عدائيه ضد اولياء الامور مع ان الواحد لا هاجمه ولا ليه فى جروبات الماميز بس هو ما بيسمعش النصايح ولا النقد ولا بيسمع غير نفسه غالبا https://t.co/Ral8UIxkJx — لسه فى أمل (@mariom_maya) January 15, 2022