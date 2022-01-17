السودان.. الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار سحب رخصة "الجزيرة مباشر" ويطالب بضمان حرية التعبير والإعلام

أعرب الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- عن أسفه لقرار السلطات السودانية سحب رخصة قناة "الجزيرة مباشر"، وذلك بعد يوم من سحبها بتهمة تناول القناة "غير المهني" للشأن السوداني.

وفي تغريدة على تويتر، اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان أن حرية التعبير والإعلام من الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها، وأنه لا يمكن للديمقراطية أن توجد دون حرية الصحافة.

يأسف الاتحاد الأوربي لسحب سلطات الدولة السودانية رخصة قناة الجزيرة مباشر. حرية التعبير والإعلام من الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها. لا يمكن للديمقراطية أن توجد بدون حرية الصحافة. — European Union In Sudan (@EU_SUDAN) January 17, 2022

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت، إن هناك نضالا من أجل تحقيق الديمقراطية في السودان، وإن أي زخم سياسي يحاول أن يخلقه المجتمع الدولي سيعتمد على ظروف ملائمة في البلاد.

وأضاف أن الرقابة على الإعلام وسحب تراخيص مكتب الجزيرة مباشر مؤشر سيئ على أن هناك طريقا طويلا قبل الوصول إلى عملية ديمقراطية حقيقية في السودان، بحسب وصفه.

وتابع وايت "أعتقد أن المجتمع الدولي ومجموعات حرية الصحافة تريد تحقيق ذلك، تريد استعادة كاملة لحرية الصحافة ولكل الصحفيين ولكل الشبكات الإعلامية، ومن ضمنها الجزيرة بالتأكيد".

وبموجب قرار صدر أمس عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد، سحبت السلطات السودانية ترخيص قناة الجزيرة مباشر، واتهمت القناة بالتناول غير المهني للشأن السوداني، ومخالفة السلوكيات والأعراف المهنية.

ودانت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار السلطات السودانية، ودعتها للرجوع عنه، كما طالبت بتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي من دون عوائق أو ترهيب.

واستنكرت السفارة الأميركية في الخرطوم أمس القرار، وقالت إنه خطوة إلى الوراء في حرية الصحافة التي تعد حجر الزاوية في التحول الديمقراطي.