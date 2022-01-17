وزيرا خارجية قطر وتشاد يبحثان تنظيم حوار المصالحة التشادي الذي ستستضيفه الدوحة

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الشؤون الخارجية التشادي شريف محمد زين الذي يزور قطر حاليا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الاجتماع شهد استعراض العلاقات الثنائية، كما نوقشت جهود تنظيم الاجتماع بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي في تشاد والحركات المسلحة، إلى جانب مستجدات جهود الوساطة والمصالحة المتعلقة بالحوار الوطني الشامل.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج في جمهورية تشاد، الذي يزور البلاد حاليا، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. #قناhttps://t.co/aLrOUyaVd6 pic.twitter.com/urMOk5lj7w — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 16, 2022

وكان رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي قد ذكر –في حديث لقناة الجزيرة ضمن برنامج "لقاء خاص" قبل يومين- أن وفدا من بلاده يزور الدوحة من أجل الإعداد لبدء حوار مع الحركات التشادية المسلحة، موضحا أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وافق على مساعدة الأطراف التشادية في الحوار.

وأضاف ديبي أن الحوار المرتقب في قطر مع الحركات المسلحة سيتيح التفاوض من أجل التوصل للسلام، وأن المسلحين التشاديين في ليبيا سيعودون إلى بلادهم وستُنزع أسلحتهم.

وقالت اللجنة الحكومية المكلفة بالتحضير للحوار بين الحركات المسلحة والمجلس العسكري في تشاد، يوم الجمعة، إن الوفد الذي يقوده وزير الخارجية يبحث في الدوحة مع المسؤولين القطريين سبل تنظيم الحوار، في حين يبحث وفد آخر في الخرطوم مع مجموعة من الحركات المسلحة سبل مشاركتها في اللقاء الذي ستستضيفه قطر.