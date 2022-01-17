التحالف يبدأ ضربات جوية مستمرة على صنعاء ويستهدف قيادات حوثية

أعلن التحالف السعودي الإماراتي بدء تنفيذ ضربات جوية على صنعاء ردا على ما وصفه بالتهديد والضرورة العسكرية، وذلك بعد إعلانه تدمير 8 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه جنوبي المملكة.

وقال التحالف إنه استهدف قيادات حوثية شمالي صنعاء، مؤكدا أن الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات.

وكان قد أعلن تدمير 8 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوبي السعودية، في وقت نفذ 39 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه دمر 21 آلية للحوثيين، وقتل 230 عنصرا. وكان التحالف قال في وقت سابق إنه رصد تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين، مشيرا إلى أن عددا من الطائرات المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

من جهتها، قالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي إن التحالف شن يوم الأحد 31 غارة جوية على مناطق جنوب محافظة مأرب.

وفي ذات السياق، أوضح الجيش اليمني أن وحدات من قواته اقتحمت تحصينات ومتاريس تابعة للحوثيين بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، واستعاد السيطرة على مساحات واسعة منها.

وذكر المركز الإعلامي للجيش أن قواته تخوض معارك متواصلة ضد مسلحي جماعة الحوثي بكافة الجبهات والمحاور جنوب محافظة مأرب، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من مسلحي الحوثي، وتدمير عربات عسكرية والاستيلاء على أخرى.





وقد اعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

وفي المقابل، كثف التحالف، مؤخرا، ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بعدة محافظات بينها صنعاء.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري سعودي إماراتي، وبين الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.