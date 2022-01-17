رئيس البرلمان الليبي يدعو لتشكيل حكومة جديدة ولجنة لصياغة دستور توافقي

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح -اليوم الاثنين- إلى تشكيل حكومة جديدة، ولجنة تتولى صياغة دستور توافقي، في حين قدّم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح عرضا للنواب بشأن العملية الانتخابية التي تعثرت بسبب خلافات حول أطرها القانونية والدستورية.

فخلال جلسة عقدها مجلس النواب في مدينة طبرق (شرقي ليبيا)، قال صالح إن حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم يعد لها شرعية، مضيفا أنه يجب تشكيل حكومة جديدة.

وتابع أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة من 30 شخصية تمثل الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس وبرقة وغزان)، تساندهم خبرات عربية ودولية قادرة على صياغة دستور توافقي.

وعقدت جلسة مجلس النواب في طبرق وسط مساع لتحديد جدول زمني جديد للانتخابات التي تأجلت إلى موعد غير محدد.

وأشار رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح خلال الجلسة إلى خروق شابت التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من بينها عمليات تزوير من قبل بعض المترشحين.

وعقب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شكل مجلس النواب الليبي لجنة لوضع خارطة طريق جديدة للانتخابات، وبرز حينها مقترح إجراء الاقتراع بعد شهر من الموعد الأصلي، وهو ما اعتبرته جهات ليبية أمرا غير واقعي.

وتمّ تأجيل الانتخابات بسبب خلافات حول القوانين المنظمة لها، وكذلك بسبب عدم وجود قاعدة دستورية. ويقول المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن هذه الأطر يجب أن تكون توافقية حتى يتسنى تنظيم الانتخابات.

وفي السياق، ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ممثلين لشرق ليبيا، ملفات المصالحة الوطنية ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي بحث مع أعضاء مجلس الدولة ملف السجناء وإجراءات الإفراج عن بعضهم.





توافق بشأن الانتخابات

في هذه الأثناء، قالت الجامعة العربية إن أمينها العام أحمد أبو الغيط التقى مساء أمس الأحد في القاهرة، ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وأضافت الجامعة العربية في بيان أن الجانبين استعرضا آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتوافقا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي.

وتوافقت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة خلال مشاورات في القاهرة، مساء الأحد، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

كما أكد أبو الغيط ووليامز على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية مؤخرا.

وكانت المسؤولة الأممية قد زارت ليبيا والتقت أطرافا عدة، في محاولة لاستعادة زخم العملية الانتخابية.

وبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان -أمس الأحد خلال اتصال هاتفي بينهما- العملية الديمقراطية في ليبيا، ويأتي ذلك وسط دعوات غربية للعودة إلى المسار الانتخابي بأسرع وقت.