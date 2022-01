التحقيقات في احتجاز الرهائن بتكساس.. بريطانيا تعتقل مراهقيْن وبايدن يتحدث عن عمل إرهابي

اعتقل مراهقان في بريطانيا لصلتهما بالمواطن البريطاني الذي احتجز رهائن في كنيس يهودي في تكساس بالولايات المتحدة، في حين وصف الرئيس الأميركي جو بايدن ما حدث بالعمل الإرهابي.

فقد أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اعتقال المراهقين مساء أمس الأحد في جنوب مانشستر، مشيرة إلى أنهما سيبقيان محتجزين لاستجوابهما.

وينتظر أن يصل إلى بريطانيا مندوبون من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI)، وذلك في إطار تحقيق دولي قالت السلطات الأميركية إنها ستجريه لتحديد من تواصل معهم منفذ العملية.

وكشفت السلطات الأميركية عن هوية المنفذ البريطاني مالك مالك فيصل أكرم (44 عاما) الذي لقي مصرعه بعد أن احتجز 4 أشخاص داخل كنيس "بيت إسرائيل" في مدينة كوليفيل بولاية تكساس مساء السبت.

وأفرج أكرم عن أحد الأشخاص الأربعة المحتجزين، وتم تحرير الثلاثة الآخرين إثر تدخل قوة من الشرطة الأميركية، ولم توضح السلطات ملابسات مصرع منفذ العملية.

وجرت مفاوضات مع محتجز الرهائن دامت نحو 10 ساعات، وشاركت أسرته في المفاوضات لكنها لم تتمكن من إقناعه بتسليم نفسه للشرطة، وفقا لشقيقه جلبارد الذي أكد أن أكرم يعاني من مرض نفسي.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فإن المنفذ طالب، في بث على موقع فيسبوك خلال العملية، بالإفراج عن عالمة الأعصاب الباكستانية عافية صديقة التي حكم عليها القضاء الأميركي عام 2010 بالسجن مدة 86 عاما بعد إدانتها بتهمة تتعلق بالإرهاب لمحاولتها إطلاق النار على جنود أميركيين أثناء احتجازها في أفغانستان.

