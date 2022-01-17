إيران: الوجود العسكري الأميركي والاعتداءات الإسرائيلية يعرقلان حلّ الأزمة السورية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن انتشار القوات الأميركية والاعتداءات الإسرائيلية يعرقلان حل الأزمة السورية، كما طالب برفع العقوبات الاقتصادية عن النظام السوري.

وخلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في طهران، قال عبد اللهيان إن وجود القوات الأميركية في الأراضي السورية والاعتداءات الإسرائيلية يعرقلان مسار الحل السياسي في سوريا، مطالبا المجتمع الدولي بأن يسلط الضوء على هذه المسألة.

وأضاف عبد اللهيان أن من الضروري أن تؤخذ مسألة النازحين والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام بعين الاعتبار، بهدف حلّ الأزمة عبر المسار الصحيح، وفق تعبيره.

كما قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده بذلت جهودا حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، معتبرا أن الأمم المتحدة تعتبر جزءا من مسار الحل السياسي للأزمة السورية.

استقبل وزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، الذي يزور طهران لمناقشة التطورات في #سوريا. pic.twitter.com/HgPlGPenqp — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) January 16, 2022

من جانب آخر، نقلت الخارجية الإيرانية عن بيدرسون قوله إن سوريا تشهد ظروفا مستقرة، ولا أحد يتحدث عن تغيير النظام فيها، مؤكدا أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وفقا للوكالة.

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت الجمعة أن بيدرسون بحث في اتصال هاتفي مع سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي سبل حل الأزمة في سوريا سياسيا، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتعرضت القوات الأميركية المتمركزة في دير الزور (شرق سوريا) لهجمات عدة في الفترة الأخيرة، كان آخرها سقوط عدة قذائف السبت على القاعدة الأميركية داخل حقل العمر النفطي، ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

يشار إلى أن محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق تعتبر طريق إمداد إستراتيجيا لفصائل مسلحة مدعومة من إيران، ترسل تعزيزات إلى سوريا على نحو منتظم لدعم النظام.