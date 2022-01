تكساس.. إطلاق سراح جميع الرهائن بكنيس يهودي ومقتل محتجزهم

انتهت عملية احتجاز 4 رهائن في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل في ولاية تكساس الأميركية صباح اليوم الأحد بإطلاق سراحهم جميعا ومقتل محتجزهم، ولا تزال الدوافع غامضة.

وأعلن حاكم ولاية تكساس إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين عقب عملية أمنية، كما أكد مسؤول أمني مقتل محتجزهم.

وقال مراسل الجزيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إن العملية انتهت، وذلك بعد نحو 10 ساعات من تفاوض الشرطة مع المحتجز.

وأضاف المراسل أن شهودا عيانا تحدثوا عن سماع أصوات انفجار وإطلاق نار، ثم تم الإعلان عن مقتل المحتجز وتحرير الرهائن الثلاث، وذلك بعد ساعات من تحرير رهينة رابعة، وجميعهم بخير ولم يمسهم أذى.

وبدوره، أدان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية احتجاز الرهائن في الكنيس، ووصف الواقعة بأنها هجوم معاد للسامية وملعون وغير مقبول، حسب تعبيره.

كما عبر المجلس عن تضامنه مع يهود أميركا، معتبرا أنه "لا مبرر لهذه الجريمة".

“We strongly condemn the hostage-taking at Congregation Beth Israel in Colleyville, Texas. This latest antisemitic attack at a house of worship is an unacceptable act of evil…" @EdAhmedMitchell pic.twitter.com/qPcKMV44kh

— CAIR National (@CAIRNational) January 16, 2022