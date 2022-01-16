للمرة الثانية هذا الشهر.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في دير الزور السورية

سقط عدد من القذائف أمس السبت على حقل العمر النفطي، الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة عسكرية لها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول بأن عدة صواريخ سقطت بالقرب من المنطقة السكنية داخل الحقل؛ مما أدى إلى اندلاع النيران.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأميركية المتمركزة في الحقل قامت بإطفاء الحرائق والرد بقصف صاروخي على مصدر القذائف، كما حلقت طائرات مسيرة أميركية فوق الحقل بعد القصف.

ولم ترد أنباء رسمية عن وقوع قتلى أو جرحى جراء القصف، كما لا يُعرف مصدر القذائف، إلا أن المصادر رجحت أن تكون الصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة النظام في محافظة دير الزور، التي يتمركز فيها الآلاف من عناصر جماعات تابعة لإيران.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، تعرض حقل العمر لقصف بالصواريخ من مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام في دير الزور، قامت على إثرها المدفعية التابعة للتحالف الدولي -الذي تقوده الولايات المتحدة- بالرد على مصدر الصواريخ.

يشار إلى أن محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق تعتبر طريق إمداد إستراتيجي لفصائل مسلحة مدعومة من إيران، ترسل تعزيزات إلى سوريا على نحو منتظم لدعم النظام.

كما تتمركز القوات الأميركية في دير الزور في إطار مهمة قتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي لا يزال ينشط على مستوى محدود في العراق وسوريا.