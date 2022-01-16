كورونا.. احتجاجات رافضة للقيود بألمانيا وهولندا والمتحدث باسم جيش إسرائيل يصاب بالفيروس

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) عالميا اليوم الأحد، وبينما خرج محتجون في كل من ألمانيا وهولندا رفضا للقيود وإجبارية التطعيم، أعلنت إسرائيل إصابة المتحدث باسم الجيش.

وقال موقع "ورلد ميتر" (Worldometer) -المتخصص في رصد الإحصاءات الخاصة بتفشي الوباء في دول العالم- إن أعداد الإصابات بلغت مساء اليوم الأحد على الساعة 17:00 بالتوقيت العالمي 327 مليونا و486 ألفا و84 مصابا، بينما بلغت أعداد الوفيات 5 ملايين و555 ألفا و828 حالة وفاة.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى 3، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات نتيجة الوباء.

أكثر من 66 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة (الفرنسية)

تصدر وارتفاع

وتتصدر الولايات المتحدة الدولة الأولى في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي بواقع 66 مليونا و664 ألفا و283 إصابة و873 ألف حالة وفاة.

وتشير آخر المعطيات إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ارتفعت بنسبة 0.7%، مقارنة بالمدة نفسها من أمس السبت.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أدنى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.3% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 6.8 ملايين إصابة، بزيادة قدرها 0.6%عن نفس المدة من اليوم السابق.

إجراء لفحوص كورونا في ألمانيا (رويترز)

احتجاج وإجراءات

وفي أوروبا، تجمع آلاف الأشخاص في أنحاء ألمانيا للاحتجاج، بعضهم على قيود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا، في حين تظاهر آخرون ضد الحركات المناهضة للتطعيم.

تزامن ذلك مع تصريحات لوزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أكد فيها أن التطعيم الكامل يتكون من 3 جرعات.

وحذر الوزير الألماني من أن سلالات المتحورات لن تنتهي مع أوميكرون، مشددا على ضرورة أخذ الجرعات المعززة.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الألماني على فرض إلزامية التطعيم، كما سيجتمع برلمانيون من أحزاب مختلفة لتقديم مقترحات سيتم التصويت عليها لاحقا.

وكانت مظاهرات مماثلة خرجت في عدة مدن أوروبية. ففي إيطاليا نُظمت عدة مظاهرات احتجاجا على جواز التطعيم وإلزامية اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما.

وفي هولندا، احتشد آلاف المحتجين في شوارع أمستردام اليوم الأحد اعتراضا على إجراءات فرضتها الحكومة لمكافحة مرض كوفيد-19 وحملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة.

ومُنحت السلطات حق التوقيف والتفتيش في عدة مناطق بالمدينة وجابت عشرات من عربات شرطة مكافحة الشغب الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات تحمل لافتات ومظلات صفراء اللون.

وفرضت هولندا بعضا من أشد إجراءات الإغلاق في أوروبا لمدة شهر في عطلة بداية العام.

ووسط المعارضة الشعبية المتنامية للقيود أعلن رئيس الوزراء مارك روته أول أمس الجمعة إعادة فتح المتاجر وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والصالات الرياضية ورفعا جزئيا للإغلاق على الرغم من وصول أعداد الإصابات بكوفيد-19 إلى مستويات قياسية.

فالإصابات اليومية بلغت ذروة جديدة فوق 36 ألف إصابة اليوم الأحد وفقا لبيانات معهد الصحة الهولندي. وسجلت هولندا أكثر من 3.5 ملايين إصابة و21 ألف وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

النمسا تستعد لفرض جواز التلقيح (الفرنسية)

تطعيم وفحوص

وفي النمسا، قال المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الأحد إن بلاده ستجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا للبالغين اعتبارا من فبراير/شباط المقبل، تحت طائلة فرض غرامة كبيرة، مؤكدا أنه يدرك الطبيعة "الحساسة" لهذه السابقة في أوروبا والتي تثير انقساما في المجتمع النمساوي.

وقال رئيس الحكومة المحافظ الذي يحكم هذا البلد بالتحالف مع الخضر في مؤتمر صحفي عقده في فيينا "كما هو مقرر، سنجعل التطعيم إلزاميا مطلع فبراير/شباط" لمن تجاوزوا 18 عاما.

وطوال الأسبوع، جرت مناقشات حادة في البرلمان بشأن هذا المشروع، علما أن نحو 78.5% من السكان المؤهلين ملقحون بالكامل.

وتظاهر 27 ألف شخص أمس السبت في العاصمة النمساوية ضد هذا الإجراء المثير للجدل، على خلفية انتهاك الحريات الفردية.

وفي تركيا، أعادت السلطات اليوم فرض إلزامية مسحات فحص كورونا "بي سي آر" (PCR) على المسافرين على متن الرحلات الجوية الداخلية، ممن لم يتلقوا لقاحات مضادة للفيروس أو لم يكملوا الجرعات، بعد يوم من إلغائه.

إسرائيل سجلت حصيلة قياسية خلال الفترة الحالية (غيتي)

إصابة وحصيلة

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم عن إصابة المتحدث باسمه بفيروس كورونا.

وقالت وحدة الجيش في بيان "تم تأكيد إصابة ران كوخاف بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإٍسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضافت "يشعر كوخاف بأنه بخير وهو يخضع للحجر الصحي في المنزل وسيواصل العمل قدر الإمكان مع اتباع لوائح وزارة الصحة وجيش الدفاع الإسرائيلي".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين الماضي إصابة جنرالين كبيرين بكورونا.

كما أصيب أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد والأمن الداخلي عومر بارليف بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وسجلت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات قياسية في الإصابات اليومية بالفيروس.