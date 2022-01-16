في إطار حوار دعا إليه الرئيس تبون.. الفصائل الفلسطينية تبحث في الجزائر ملف المصالحة الوطنية

ينتظر أن تنطلق في الجزائر العاصمة لقاءات بين مسؤولين جزائريين ووفود تمثل الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا حماس وفتح، لبحث ملف المصالحة الوطنية.

وتلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دعوة من السفير الجزائري في قطر لزيارة وفد من قيادة الحركة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الذي أعلن عنه في وقت سابق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت الحركة إن هنية رحب بالدعوة، وشكل وفدا يضم عضوي مكتبها السياسي خليل الحية وحسام بدران.

وقد وصل أمس السبت إلى الجزائر وفد من حركة فتح استجابة لدعوة الرئيس الجزائري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عطية قوله إن وفد حركة فتح يترأسه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد.

وأضاف أبو عطية أن وفد حركة فتح سيعقد لقاءه الأول مع المسؤولين الجزائريين، لبحث سبل إنجاح الحوار الوطني وإتمام المصالحة الفلسطينية.

وبالإضافة إلى حركتي حماس وفتح، وجهت الرئاسة الجزائرية دعوات إلى كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.