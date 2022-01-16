الجيش الأردني يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 من أفراده في اشتباكات مع مهربين على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 3 من أفراده في اشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا فجر اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود في إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية تعرضت لإطلاق نار من مهربين في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وأشار إلى أنه تم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري.

ولفت المصدر إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.