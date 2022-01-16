جهود خلف الكواليس لإنقاذه من السجن.. تفاصيل صفقة تتضمن اعتراف نتنياهو بالذنب مقابل إسقاط تهم

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتنياهو إلى إبرام صفقة إقرار بالذنب مع النيابة العامة تنهي محاكمته بـ3 ملفات فساد، مقابل اعترافه ببعض التهم التي يحاكم عليها.

وقد كشفت المصادر القانونية والإعلامية والسياسية في إسرائيل عن أن الجهود متواصلة خلف الكواليس بهدف إبرام تسوية، يتم بموجبها إدانة نتنياهو بتهم الغش وخيانة الأمانة، وشطب تهمة الرشوة تجنبا لإدخاله السجن.

وتشترط النيابة أن تتضمن الإدانة "وصمه بالعار"، وهو ما من شأنه أن يبعده عن الحياة السياسية لمدة 7 سنوات.

وتتباين المواقف بشأن هذه التسوية المقترحة، لكن الخبراء يجمعون على أن إبعاد نتنياهو عن زعامة الليكود والحياة السياسية سيدخل الحلبة السياسية في إسرائيل في دوامة من شأنها أن تدفع إلى انتخابات جديدة أو انفراط الائتلاف الحاكم وإقامة حكومة يمين محضة بدل التوليفة الحالية.

ويذكر أن نتنياهو يحاكم في 3 ملفات فساد تهدده بالحبس في حال إدانته بالتهم الواردة فيها.