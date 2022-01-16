تسونامي المحيط الهادي.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد حدوث أضرار كبيرة في تونغا وساحل أميركا الغربي معرض للخطر

أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن -اليوم الأحد- أن موجات المد البحري العالية "تسونامي" التي ضربت أمس السبت أجزاء من عاصمة مملكة تونغا في جنوب المحيط الهادي جراء ثوران بركاني خلفت أضرارا كبيرة، في حين صدر تحذير من خطر مماثل يهدد ساحل أميركا الغربي.

وقالت أرديرن إنه لم ترد أنباء عن ضحايا جراء موجات تسونامي، لكنها أشارت إلى أن الاتصالات مع تونغا -التي يلغ عدد سكانها 105 آلاف وتبعد نحو ألفي كيلومتر شمال شرق نيوزيلندا- لا تزال محدودة، حيث أدى ثوران البركان إلى قطع الإنترنت وخطوط الهاتف عن الدولة بأكملها.

وتابعت أن بلادها تبحث كيفية تقديم المساعدة لجارتها المتضررة.

وتأتي تصريحات رئيسة وزراء نيوزيلندا بينما أعلن "مركز التحذير من أمواج المَد البحري العاتية في المحيط الهادي" اليوم الأحد انتهاء خطر حدوث تسونامي، جراء الثوران البركاني الهائل الذي وقع أول أمس الجمعة على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة نوكو ألوفا عاصمة جزيرة تونغا.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن مستعدة لتقديم الدعم لجيرانها في المحيط الهادي.

A tsunami hit the island of Tonga after a volcanic eruption. #Tsunami #Tonga pic.twitter.com/d9dogjjI7W — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 15, 2022

أمواج تسونامي

وأدى ثوران بركان "هونغا تونغا هاباي" إلى حدوث موجات مدّ غمرت الممتلكات، وأحدثت أضرارا بالبنية الأساسية في نوكو ألوفا.

كما أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أمواجا عاتية تضرب شاطئ مدينة سوفا في جزيرة فيجي التي تبعد 800 كيلومتر عن مملكة تونغا.

وشملت تأثيرات الانفجار البركاني في تونغا جزيرة ساموا الأميركية التي رُصت فيها أمواج تسونامي، ولكنها كانت أقل ارتفاعا مقارنة بالأمواج التي رصدت في عاصمة تونغا وقارب ارتفاعها 1.5 متر.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر وصول تأثيرات تسونامي جزيرة تونغا إلى دول بعيدة في أميركا الجنوبية، مثل تشيلي وبيرو والإكوادور.

وفي أستراليا، أغلقت السلطات عددا من الشواطئ تحسبا لتشكيل أمواج مد عالية.

وفي اليابان، أظهرت صور تحطم قوارب في ميناء بمدينة موروتو في محافظة كوشي اليابانية التي تقع جنوب المحيط الهادي.

سواحل أميركا

وفي وقت سابق، حذرت سلطات الأرصاد الجوية الأميركية من موجات مد بحري كبيرة تهدد الساحل الغربي للولايات المتحدة في أعقاب ثوران بركان تحت سطح البحر بالقرب من جزيرة تونغا بالمحيط الهادي.

وشمل التحذير أيضا هاواي وألاسكا الأميركيتين، وبدت بعض شواطئ الساحل الغربي الأميركي شبه فارغة في ظل الخشية من تشكل أمواج مد عالية.

وأظهرت صور ملتقطة من الفضاء اللحظة التي نفث فيها البركان كتل دخان ورمادا، وتسبب في موجات تسونامي عبر البحر المحيط به.

وسمع سكان في أجزاء من نيوزيلندا وفيجي دوي انفجار البركان الذي جعل السماء فوق جزيرة تونغا ملبدة بالغيوم السوداء نتيجة الرماد البركاني.

وكان البركان الذي يقع على مسافة 65 كيلومترا شمال عاصمة تونغا، قد أطلق -خلال ثورانه- سحابة من الرماد والبخار والغاز في الهواء امتدت لنحو 20 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي في تونغا أن البركان شهد ثورانا متقطعا أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنها أوضحت أن الثوران الذي حدث أول أمس الجمعة كان أقوى بمقدار 7 أضعاف مقارنة بآخر ثوران له.