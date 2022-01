تسونامي المحيط الهادي.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد حدوث أضرار كبيرة في تونغا وساحل أميركا الغربي معرض للخطر

أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن -اليوم الأحد- أن موجات المد البحري العالية "تسونامي" التي ضربت أمس السبت أجزاء من عاصمة مملكة تونغا في جنوب المحيط الهادي جراء ثوران بركاني خلفت أضرارا كبيرة، في حين صدر تحذير من خطر مماثل يهدد ساحل أميركا الغربي.

وقالت أرديرن إنه لم ترد أنباء عن ضحايا جراء موجات تسونامي، لكنها أشارت إلى أن الاتصالات مع تونغا -التي يلغ عدد سكانها 105 آلاف وتبعد نحو ألفي كيلومتر شمال شرق نيوزيلندا- لا تزال محدودة، حيث أدى ثوران البركان إلى قطع الإنترنت وخطوط الهاتف عن الدولة بأكملها.

وتابعت أن بلادها تبحث كيفية تقديم المساعدة لجارتها المتضررة.

وتأتي تصريحات رئيسة وزراء نيوزيلندا بينما أعلن "مركز التحذير من أمواج المَد البحري العاتية في المحيط الهادي" اليوم الأحد انتهاء خطر حدوث تسونامي، جراء الثوران البركاني الهائل الذي وقع أول أمس الجمعة على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة نوكو ألوفا عاصمة جزيرة تونغا.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن مستعدة لتقديم الدعم لجيرانها في المحيط الهادي.

A tsunami hit the island of Tonga after a volcanic eruption. #Tsunami #Tonga pic.twitter.com/d9dogjjI7W

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 15, 2022