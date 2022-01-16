بعد لقائه زعيم تحالف الفتح.. الصدر يجدد تمسكه بحكومة أغلبية وطنية في العراق

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد دعوته إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق، بعد يوم من لقائه رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر "لا شرقية، لا غربية، حكومة أغلبية وطنية"، وذلك بعد اجتماعه -مساء أمس السبت في منزله بالنجف جنوبي البلاد- مع العامري زعيم تحالف الفتح الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، والمنضوي فيما يسمى الإطار التنسيقي.

من جهته أعلن تحالف الفتح أن اجتماع العامري مع الصدر كان إيجابيا ومثمرا.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.

ومنذ أسابيع يقود محور قوى الإطار التنسيقي -الذي يضم ائتلاف دولة القانون وتحالف قوى الدولة وتحالف النصر وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران) وحركة عطاء وحزب الفضيلة- تفاهمات تؤدي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة عن توجهات الصدر الذي يتبنى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

والأغلبية السياسية التي تتبناها كتل الإطار التنسيقي هي تشكيل حكومة ذات أغلبية شيعية، بينما يتبنى الصدر تشكيل حكومة وطنية، وهي شراكة جميع المكونات القوميات من السُنة والشيعة والأكراد.