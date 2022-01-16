"إف بي آي" تكشف هوية محتجز الرهائن في كنيس كوليفيل بتكساس

نقلت وكالة رويترز عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) أن محتجز الرهائن، في كنيس بولاية تكساس، بريطاني يدعى مالك فيصل أكرم (44 عاما) وذلك بعد الإعلان عن تحرير الرهائن ومقتل محتجزهم.

وكان مسؤول أمني قد أكد مقتل محتجز الرهائن في الكنيس. كما أعلن حاكم ولاية تكساس إطلاق جميع الرهائن دون إصابة أي منهم بأذى.

وكانت الشرطة قد أفادت بأن 4 أشخاص، بينهم حاخام، محتجزون في كنيس بمدينة كوليفيل من قبل شخص وبأن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي يتواصلون مع المشتبه به.

وانتهت عملية احتجاز الرهائن صباح اليوم الأحد بإطلاقهم جميعا ومقتل محتجزهم، وذلك بعد نحو 10 ساعات من تفاوض الشرطة مع المحتجز، ولا تزال الدوافع غامضة.

من جهته وصف الرئيس جو بايدن احتجاز الرهائن بأنه عمل إرهابي، وقال إن السلطات ما زالت لا تعرف كل الحقائق بشأن دوافعه.

وبدوره، أدان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية احتجاز الرهائن في الكنيس، ووصف الواقعة بأنها هجوم معاد للسامية وملعون وغير مقبول، حسب تعبيره.

كما عبر المجلس عن تضامنه مع يهود أميركا، معتبرا أنه "لا مبرر لهذه الجريمة".