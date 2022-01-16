الصين تطالب أفغانستان بعدم استخدام أراضيها ضد دول الجوار

طالبت الصين الحكومة الأفغانية بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى وفق اتفاق الدوحة، كما شددت على ضرورة تشكيل حكومة موسعة تمثل جميع الأطراف الأفغانية.

وقال السفير الصيني لدى أفغانستان فانغ يو خلال اجتماعه مع وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة سراج الدين حقاني، إن بكين تواصل التنسيق مع الحكومة الأفغانية الجديدة في تقديم المساعدات الإنسانية.

وزير الداخلية الأفغانية سراج الدين حقاني التقى بسفير جمهورية الصين🇨🇳 #فانغ_يو في #كابل

وأكد الجانبان على تنمية علاقات سياسية واقتصادية بين البلدين كما طمأن حقاني سفيرالصين أن إمارة أفغانستان تريد تحسين العلاقات الطيبة مع العالم ودول مجاورة ولايسمح أن يكون أفغانستان خطراً على أحد. pic.twitter.com/Dc3DA4CfG0 — المركز الأفغاني للإعلام والدراسات AFG Media Center (@AFGmediacenter) January 15, 2022

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأفغانية على حسابها في تويتر إن الوزير بالوكالة أمير خان متقي توجّه أمس السبت إلى تركمانستان على رأس وفد رسمي، حيث التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركمانستاني رشيد مرادوف.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والأمني، وزيادة الصادرات بين البلدين، واستكمال مشاريع السكك الحديدية والكهرباء.