سياسة|أفغانستان

الصين تطالب أفغانستان بعدم استخدام أراضيها ضد دول الجوار

صورة تداولتها وسائل إعلام أفغانية للقاء السفير الصيني لدى أفغانستان فانغ يو بوزير الداخلية الأفغاني بالوكالة سراج الدين حقاني (مواقع التواصل)
16/1/2022

طالبت الصين الحكومة الأفغانية بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى وفق اتفاق الدوحة، كما شددت على ضرورة تشكيل حكومة موسعة تمثل جميع الأطراف الأفغانية.

وقال السفير الصيني لدى أفغانستان فانغ يو خلال اجتماعه مع وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة سراج الدين حقاني، إن بكين تواصل التنسيق مع الحكومة الأفغانية الجديدة في تقديم المساعدات الإنسانية.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأفغانية على حسابها في تويتر إن الوزير بالوكالة أمير خان متقي توجّه أمس السبت إلى تركمانستان على رأس وفد رسمي، حيث التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركمانستاني رشيد مرادوف.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والأمني، وزيادة الصادرات بين البلدين، واستكمال مشاريع السكك الحديدية والكهرباء.

المصدر : الجزيرة + وكالات