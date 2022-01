أثارت رفضا دوليا.. السلطات السودانية تسحب تراخيص "الجزيرة مباشر" وتمنع طاقمها من العمل

أعلنت السلطات السودانية سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر ومنع طاقمها من العمل في السودان، في حين استنكرت السفارة الأميركية الإجراءات السودانية.

وبموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد، سحبت السلطات السودانية ترخيص قناة الجزيرة مباشر، واتهمت القناة بالتناول غير المهني للشأن السوداني، ومخالفة السلوكيات والأعراف المهنية.

ودانت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار السلطات السودانية، ودعتها للرجوع عنه، كما طالبت بتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي من دون عوائق أو ترهيب.

ودانت شبكة الصحفيين السودانيين قرار حظر عمل قناة الجزيرة مباشر، واعتبرته منافيا للمواثيق الدولية لحرية التعبير والصحافة.

وقالت شبكة الصحفيين السودانيين إن القرار جزء من عمليات ممنهجة ومدبرة لخنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة والإعلام، وفق تعبيرها.

Yesterday’s revocation of Al Jazeera’s license is a step backward for freedom of the press, a cornerstone of the democratic transition.

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 16, 2022