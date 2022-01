إصابة الناطق باسم الحكومة الصومالية في تفجير انتحاري بمقديشو

أفاد مراسل الجزيرة بأن المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو أصيب في انفجار وقع في حي وَابرِي (وسط العاصمة الصومالية مقديشو)، وذكر شهود عيان أن الانفجار وقع بينما كان المسؤول يغادر منزله في المنطقة.

وأعلن مصدر بالشرطة الصومالية، اليوم الأحد، إصابة معلمو إثر استهداف سيارة كان يستقلها بتفجير انتحاري وسط العاصمة مقديشو.

وقال المصدر لوكالة الأناضول إن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا استهدف السيارة التي كانت تقل الناطق باسم الحكومة في تقاطع دبكا (وسط مقديشو).

وقال شاهد عيان إن الانتحاري استهدف المتحدث بينما كان يحاول ركوب سيارته في تقاطع دبكا وسط العاصمة.

BREAKING: Initial reports say the explosion occurred Makka Al Mukarama road, especially near Dabka junction. The target unclear but this road is one of the most and busiest streets in #Mogadishu.#Somalia pic.twitter.com/xTxkGNgrJB

— Mogadishu Update (@Magdashi3) January 16, 2022