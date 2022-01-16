أمطار غزيرة في فلسطين.. إسرائيل تصرف المياه نحو غزة وتحذير من غرق أراض ومنازل

هطلت أمطار غزيرة في فلسطين جراء منخفض جوي، وتسببت في إغلاق طرق رئيسية بمناطق عدة في الضفة الغربية، في حين حذرت إحدى البلديات في قطاع غزة من احتمال غرق أراض ومنازل بسبب تصريف إسرائيل مياه الأمطار نحوها.

وقالت بلدية النصيرات (وسط قطاع غزة) اليوم الأحد -في بيان- "ندعو كافة السكان المجاورين لمجرى وادي غزة إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر أو إخلاء منازلهم بعد فتح الاحتلال سد مجرى الوادي".

وتابعت "من المحتمل أن يتسبب فتح السد في فيضان المجرى وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة".

ويشكو الفلسطينيون عادة في كل شتاء من إغراق إسرائيل الأراضي الزراعية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة جراء تصريفها مياه الأمطار الزائدة بفتح السدود والعبارات، وهو ما يكبد المزارعين خسائر كبيرة.

أطفال يشقون طريقهم وسط الأمطار للوصول إلى المدرسة (الأناضول)

وفي الضفة الغربية، تسبب هطول الأمطار الغزيرة في غرق محلات تجارية ومركبات وطرق رئيسية في مناطق عدة.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني اليوم -في بيان- إنه تعامل مع 33 حادثة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن الأمطار تسببت في إغلاق طريق المطوي بمحافظة سلفيت (شمال) ومدخل بلدة رافات بمحافظة رام الله (وسط) وطريق بلدة كفر عقب (شمالي القدس المحتلة).

وأضاف البيان أنه تم إجلاء 5 مواطنين علقوا داخل مركبة حوصرت جراء تجمع المياه في بلدة كفر عقب.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم الأحد.

وقالت الدائرة -في بيان- إن الجو يبقى غائما وشديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق.