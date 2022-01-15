سياسة|كازاخستان

وزارة الدفاع الروسية تعلن انسحاب كامل قواتها من كازاخستان

Ceremony marking the beginning of the withdrawal of the CSTO peacekeeping troops from Kazakhstan, in Almaty
جنود روس يرفعون علم بلادهم بمناسبة بدء انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان (رويترز)
15/1/2022

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بانسحاب كامل قواتها العاملة ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان.

ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها على تويتر يظهر مشاهد من انسحاب قواتها التي أرسلتها إلى كازاخستان لبسط الأمن، بعد مظاهرات عنيفة شهدتها البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وأشارت الوزارة إلى أن 15 طائرة شحن عسكري إليوشن 76، وطائرة من طراز أنتونوف 124، بدأت اليوم السبت نقل المعدات العسكرية والجنود من كازاخستان إلى مطارات عسكرية قرب العاصمة موسكو.

وبدأت الخميس القوات التي تقودها روسيا انسحابها من كازاخستان، حيث أُقيمت في ألماتي -العاصمة الاقتصادية لكازاخستان- مراسم رسمية تجمع الجنود الذين شاركوا في العملية تحت راية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري بقيادة موسكو.

وقال الجنرال الروسي أندري سيرديوكوف إن "عملية حفظ السلام انتهت (…) المهام أُنجزت".

وسيرديوكوف هو قائد كتيبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تضمّ 2030 جنديًا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان.

ووصلت القوات إلى كازاخستان في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، وعليها أن تنهي انسحابها قبل 22 من الشهر ذاته، بحسب منظمة معاهدة الأمن الجماعي والسلطات الكازاخية.

وهزّت كازاخستان الأسبوع الماضي أعمال عنف لم تشهدها إطلاقًا منذ استقلالها عام 1991. وقد أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى ودفعت بالسلطات إلى طلب نشر قوات حفظ سلام بقيادة روسيا.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند