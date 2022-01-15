وزارة الدفاع الروسية تعلن انسحاب كامل قواتها من كازاخستان

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بانسحاب كامل قواتها العاملة ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان.

ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها على تويتر يظهر مشاهد من انسحاب قواتها التي أرسلتها إلى كازاخستان لبسط الأمن، بعد مظاهرات عنيفة شهدتها البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

Today, 15 IL-76 aircraft and three An-124 military transport aircraft of the Russian Aerospace Forces will deliver personnel and equipment of units that have completed tasks as part of the collective peacekeeping forces of the #CSTO to airfields in the Ivanovo and Moscow regions. pic.twitter.com/IwlWyn1ktl — Минобороны России (@mod_russia) January 15, 2022

وأشارت الوزارة إلى أن 15 طائرة شحن عسكري إليوشن 76، وطائرة من طراز أنتونوف 124، بدأت اليوم السبت نقل المعدات العسكرية والجنود من كازاخستان إلى مطارات عسكرية قرب العاصمة موسكو.

وبدأت الخميس القوات التي تقودها روسيا انسحابها من كازاخستان، حيث أُقيمت في ألماتي -العاصمة الاقتصادية لكازاخستان- مراسم رسمية تجمع الجنود الذين شاركوا في العملية تحت راية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري بقيادة موسكو.

Сегодня 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе КМС ОДКБ на аэродромы в Ивановской и Московской областях.#Казахстан #ОДКБ pic.twitter.com/lwGvTv2x3q — Минобороны России (@mod_russia) January 15, 2022

وقال الجنرال الروسي أندري سيرديوكوف إن "عملية حفظ السلام انتهت (…) المهام أُنجزت".

وسيرديوكوف هو قائد كتيبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تضمّ 2030 جنديًا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان.

ووصلت القوات إلى كازاخستان في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، وعليها أن تنهي انسحابها قبل 22 من الشهر ذاته، بحسب منظمة معاهدة الأمن الجماعي والسلطات الكازاخية.

وهزّت كازاخستان الأسبوع الماضي أعمال عنف لم تشهدها إطلاقًا منذ استقلالها عام 1991. وقد أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى ودفعت بالسلطات إلى طلب نشر قوات حفظ سلام بقيادة روسيا.