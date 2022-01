وزارة الدفاع الروسية تعلن انسحاب كامل قواتها من كازاخستان

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بانسحاب كامل قواتها العاملة ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان.

ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها على تويتر يظهر مشاهد من انسحاب قواتها التي أرسلتها إلى كازاخستان لبسط الأمن، بعد مظاهرات عنيفة شهدتها البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

Today, 15 IL-76 aircraft and three An-124 military transport aircraft of the Russian Aerospace Forces will deliver personnel and equipment of units that have completed tasks as part of the collective peacekeeping forces of the #CSTO to airfields in the Ivanovo and Moscow regions. pic.twitter.com/IwlWyn1ktl

— Минобороны России (@mod_russia) January 15, 2022