للمرة الثانية خلال 3 أشهر.. طائرة حفتر تحط في إسرائيل

قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) إن متابعين لحركة الطيران الدولية رصدوا الطائرة الخاصة باللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وقد حطّت في مطار بن غوريون في تل أبيب، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها المرة الثانية التي تحط فيها طائرة حفتر في المطار خلال أقل من 3 أشهر.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن طائرة حفتر مكثت في المطار الإسرائيلي ساعتين قبل أن تقلع مجددا، دون تحديد وجهتها.

ولم تحدد القناة الإسرائيلية من كان على متن الطائرة، ومن التقاه حفتر في إسرائيل، أو الهدف من الزيارة.

وقال المراسل العسكري لقناة "كان" الرسمية إيتاي بلومنتال، في تغريدة، إن طائرة حفتر الخاصة "بي فور-آر إم إيه" (P4-RMA) حطّت في مطار بن غوريون بعد توقف دبلوماسي في قبرص، ونشر المراسل صورتين لشركة "فلايت رادار" (FlightRadar) المتخصصة في متابعة حركة الطيران العالمية.

بيانات ملاحية

وأظهرت بيانات ملاحية طائرة خاصة من طراز "فالكون 900" (Falcon 900) تحمل رقم التسجيل "P4-RMA"، التي يستخدمها خليفة حفتر، هبطت في تمام الساعة التاسعة و37 دقيقة مساء بتوقيت الدوحة (السادسة و37 دقيقة بتوقيت غرينتش) أول أمس الخميس، بعد توقف 10 دقائق في مطار لارنكا الدولي بقبرص في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة (السادسة مساء بتوقيت غرينتش) قادمة من ليبيا.

1. מטוס המנהלים (P4-RMA) בשימוש הגנרל הלובי ח'ליפה חפתר נחת אתמול בישראל לאחר "עצירה דיפלומטית" בקפריסין. לאחר שעתיים על הקרקע המטוס המריא בחזרה לקפריסין 🇱🇾🇮🇱@kaisos1987 pic.twitter.com/q4At2mpSGJ — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) January 14, 2022

وأقلعت الطائرة من مطار بن غوريون الساعة 11 و50 دقيقة مساء الخميس متجهة نحو قبرص، لتصل في تمام الساعة 12 و30 دقيقة بعد منتصف الليل، ثم أقلعت مرة أخرى في تمام الساعة التاسعة و30 دقيقة صباح أمس الجمعة من مطار لارنكا الدولي متجهة نحو الإمارات لتهبط في مطار دبي الدولي عند الساعة 12 و15 دقيقة ظهر أمس الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أنه في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حطت طائرة حفتر في المطار نفسه، وكان على متنها صدام حفتر ابن خليفة حفتر، وكان الهدف من الزيارة وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية السعي إلى إقامة علاقات دبلوماسية من أجل الحصول على مساعدة عسكرية إسرائيلية.

وفي سياق متصل، نفى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الأربعاء الماضي صحة شائعات عن لقائه مسؤولين أمنيين إسرائيليين في الأردن، موضحا في بيان مقتضب لحكومته أن ذلك "لم يحدث ولن يحدث في المستقبل، وموقفنا ثابت وواضح من القضية الفلسطينية".