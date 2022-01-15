رئيس المجلس العسكري في تشاد للجزيرة: أمير قطر وافق على مساعدتنا في الحوار والمصالحة

قال رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إن وفدا من بلاده موجود في العاصمة القطرية الدوحة من أجل الإعداد لبدء حوار مع الحركات التشادية المسلحة.

وأكد ديبي في حديث لقناة الجزيرة ضمن برنامج "لقاء خاص" أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وافق على مساعدة الأطراف التشادية في الحوار والمصالحة.

وأضاف أن الحوار المرتقب في قطر مع الحركات المسلحة سيتيح التفاوض من أجل التوصل للسلام، وأن المسلحين التشاديين في ليبيا سيعودون إلى بلادهم وسيتم نزع أسلحتهم.

وقال ديبي "نحن قلقون جدا مما يجري في السودان لأنه قد تكون له تداعيات علينا".

وأمس الجمعة قالت اللجنة الحكومية المكلفة بالتحضير للحوار بين الحركات المسلحة والمجلس العسكري في تشاد إن وفدا يقوده وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف يجري مشاورات في الدوحة مع المسؤولين القطريين لمناقشة سبل تنظيم الحوار الذي تستضيفه قطر.

وأكدت اللجنة أن الأطراف التشادية التي ستشارك في هذا الحوار ستقرر نبذ العنف وستعمل من أجل التمهيد للحوار الوطني الشامل.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن وفدا آخر يبحث في العاصمة السودانية الخرطوم مع مجموعة من الحركات المسلحة سبل مشاركتها في اللقاء الذي ستستضيفه قطر.