اليمن.. عشرات القتلى في غارات للتحالف ومعارك بمأرب

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن شن عشرات الغارات بمحافظتي مأرب والبيضاء، متسببا بسقوط قتلى في صفوف الحوثيين، بينما ذكر كل من الجيش اليمني وجماعة الحوثي أن المعارك أسقطت عشرات القتلى من الطرفين في مأرب.

وقال التحالف في بيان إنه استهدف الحوثيين بنحو 50 غارة جوية في مواقعَ بمحافظتي مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أوقع خسائر بشرية ومادية.

من جانبه، أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قواته وألوية العمالقة سيطرتا على مواقع إستراتيجية في الجبهتين الشمالية الغربية والجنوبية من محافظة مأرب، عقب هجوم شنته على مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

في المقابل، قال المتحدث العسكري للحوثيين إن قواته قتلت أكثر من 40، بينهم قادة ألوية وكتائب من ألوية العمالقة، بعد تصديها لهجوم واسع باتجاه مديريات "حْريب وعِين" بين محافظتي مأرب وشبوة.

وعلى صعيد آخر، قال المرصد اليمني للألغام الجمعة إن 38 مدنيا وعسكريا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 50 آخرون، خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ألغام وذخائر زرعتها جماعة الحوثي بكثافة في محافظتي شبوة ومأرب.

ووثق المركز هذه الحصيلة فقط في مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، ومديرية حريب في محافظة مأرب المجاورة، حيث تقود قوات العمالقة الجنوبية حملة عسكرية ضخمة ضد جماعة الحوثي.

ونقلت هيومن رايتس ووتش يوم الخميس في تقريرها السنوي لعام 2021 حول الانتهاكات في اليمن عن مشروع رصد الأثر المدني، بأن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي زرعها الحوثيون تسببت بسقوط أكثر من 9 آلاف ضحية في صفوف المدنيين منذ بداية الصراع في اليمن قبل 7 سنوات.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما تتهم وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية الحوثيين بزرع أكثر من مليون لغم في محافظات اليمن منذ بداية الحرب.