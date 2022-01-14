جرحى في هجوم على السفارة الأميركية ببغداد وواشنطن تتهم "مجاميع إرهابية"

قال الجيش العراقي، في بيان، إن هجوما صاروخيا استهدف الخميس السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، مما أدى إلى إصابة امرأة وطفلين.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الهجوم، لكنه قال إن صاروخا سقط على مدرسة، ولم يوضح البيان ما إذا كان هذا هو الصاروخ الذي أفضى إلى إصابة المرأة والطفلين.

وقال مسؤولون عسكريون لرويترز على نحو منفصل إن الهجوم تضمن إطلاق ما بين صاروخين إلى 3 صواريخ كاتيوشا صوب السفارة وإن نظام الدفاع الصاروخي عن السفارة أسقط اثنين منها على الأقل.

وقال مصدر أمني عراقي إن "3 صواريخ أطلقت نحو المنطقة الخضراء، سقط صاروخان منها في مجمع السفارة الأميركية" بالعاصمة مساء الخميس، والثالث "على مدرسة قرب السفارة ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلة وطفل بجروح".

من جانبها، نددت السفارة الأميركية في العراق على صفحتها على "فيسبوك" بالهجوم الذي نسبته إلى "مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن استهداف السفارات محاولات وحشية لزعزعة الاستقرار، في حين وصف الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم على المنطقة الخضراء بالإرهابي والإجرامي.

واستهدفت سلسلة هجمات هذا الشهر قواعد أو منشآت تضم عسكريين أميركيين وأفرادا من البعثة الدبلوماسية، لكنها لم تتسبب في سقوط ضحايا أميركيين.

فقبل أيام استهدفت 5 صواريخ قاعدة عين الأسد العسكرية العراقية في غرب البلاد، والتي تضم قوات استشارية للتحالف الدولي لكنها لم تسفر عن أضرار أو إصابات، ومطلع العام أيضا، تعرضت عين الأسد لهجوم بمسيّرتين مفخختين، كما هوجم مجمع دبلوماسي أميركي في مطار بغداد بطائرتين مسيّرتين.