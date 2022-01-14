عوّلت تركيا على علاقاتها مع كازاخستان لبناء تحالف الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، لكن خاب أملها؛ فمثلا أذربيجان دعت تركيا للحضور عسكريا إلى جانب الوجود الروسي، لكن كازاخستان لم تفعل ذلك وهي مسألة مؤسفة بالنسبة لأنقرة.

أنقرة – ما إن تسكن ساحة خلاف بين تركيا وروسيا حتى تشتعل أخرى؛ فبعد أوكرانيا وسوريا وليبيا وأذربيجان، جاءت ساحتا البلقان و"أرض الكازاخ" (كازاخستان) لتشكلا اختبارا جديدا بين موسكو وأنقرة. فالخلافات والصراعات بين البلدين تعود لعصور سابقة، رغم تطورها في الألفية الثانية؛ فروسيا هي وريثة الاتحاد السوفياتي، أما تركيا فوريثة الإمبراطورية العثمانية.

وهنا نعرض عددا من الأسئلة وإجاباتها التي تشرح تاريخ وواقع ومستقبل التنافس التركي الروسي في منطقتي البلقان وكازاخستان.

إجراءات أمنية على خلفية الاحتجاجات في كازاخستان (رويترز)

ما تاريخ الأتراك في البلقان وكازاخستان؟

بقيت البلقان تحت قيادة الدولة العثمانية 4 قرون (1463-1878)، تلك الفترة التي تشكلت فيها هويتها الحضارية والمعمارية، فأصبحت أحد أكبر مراكز الثقافة الإسلامية في أوروبا، خاض خلالها العثمانيون الأتراك عشرات المعارك، وانتصروا في معظمها.

أما بالنسبة لكازاخستان؛ فساهم العالم والمتصوّف التركي، خوجة أحمد يسوي (1093- 1166) بشكل فعال في نشر الإسلام فيها، من خلال طوافه معظم أقاليم بلاد الترك (آسيا الوسطى)، ويتحدث مواطنو هذه الدولة اللغة الكازاخية، وهي إحدى اللغات التركية.

ويوجد في كازاخستان مقاطعة تركستان التي تحولت إلى عاصمة لخانات الكازاخ من عام 1456 إلى عام 1847.

وكانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال كازاخستان بعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، وأسهم الزعيم التركي الراحل تورغوت أوزال في تأسيس وتطوير التعاون بين البلدين. كما لعب العامل الثقافي واللغوي المشترك دورا مهما في تقريب العلاقات، خاصة في ظل إنشاء منظمة الدول التركية.





ما خلفيات التنافس بين أنقرة وموسكو في البلقان وكازاخستان؟

شهدت البوسنة عرضا عسكريا لقوات صربيا بحضور سفير روسيا في البوسنة وقيادات صربية، وقد هتف الجنود بعبارات تُمجد الصرب؛ ووجهوا شتائم للدولة العثمانية. وبُعيد زيارة وزير دفاع تركيا، خلوصي أكار، للبوسنة الأسبوع الماضي، نظم الجيش الروسي والقوات الصربية مناورات عسكرية مشتركة.

وفي هذا السياق، يقول الباحث في مركز سيتا للدراسات بأنقرة، محمود الرنتيسي، إن لدى روسيا مصلحة في عدم اندماج البوسنة مع الناتو، لذا فهي ماضية في سياساتها الداعمة للتوجهات الانفصالية للصرب للحفاظ على مصالحها.

وفي إشارة إلى الدور الخارجي الذي يشجع صرب البوسنة على المسار الانفصالي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لا تريد أن تتحول البوسنة والهرسك إلى ساحة تنافس للأطراف التي لديها حسابات في المنطقة.

ولم يذكر أردوغان من هي الجهات الخارجية، ولكن -وفقا للرنتيسي- فالمقصود هو الدور الروسي الداعم والراعي لصرب البوسنة.

أما في كازاخستان، عضو منظمة الدول التركية، والتي فعّلتها تركيا مؤخرا وأزعجت روسيا بالتحديد، فتدخلت موسكو سريعا لتقول -وفق مراقبين-، إنها الأقدر وأن اتفاقها وتحالفها القديم -الأمن الجماعي- هو الأقوى، وهي سيدة المنطقة، وستفعل ما يلزم لإفشال أي تحالف يضعف سيطرتها.

وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار زار البوسنة والهرسك وقال إن دعم المحاولات الانفصالية لا يفيد أحدا (الأناضول)

ما الرسائل التركية تجاه التوترات في تلك المنطقتين؟

مع استمرار التوتر في البلقان، حرصت تركيا على إيفاد وزير دفاعها، خلوصي أكار، في زيارة شملت البوسنة والهرسك وكوسوفو؛ حيث أكد دعم تركيا لاستقرار البوسنة وكوسوفو وتكاملهما مع المؤسسات الأوروبية، موضحا أن دعم المحاولات الانفصالية لا يفيد أحدا.

وتمثلت الرسالة الأقوى في زيارة أكار للجنود الأتراك في العاصمة سراييفو، حيث أكد أهمية المهام الموكلة إليهم في البوسنة والهرسك، ووصفها بالشاقة والصعبة.

وشدد الباحث الرنتيسي على أن زيارة المسؤول التركي تحديدا تعبر عن استعداد تركيا للوقوف مع البوسنة وكوسوفو ولن تقبل المحاولات الانفصالية، وستتابع التطورات عن كثب، وستسعى لمنع اندلاع أزمة ولكنها ستكون حاضرة للتعامل مع كافة السيناريوهات.

وفيما يتعلق بكازاخستان، أعلن الرئيس أردوغان مرارا تضامن بلاده معها خلال اتصالات مع نظيره قاسم توكاييف، مُعلنا استعداده لتبادل جميع أنواع المعرفة والخبرة التقنية. وستكون الخطوة المرتقبة لتركيا مع اجتماع وزراء خارجية منظمة الدول التركية لبحث التطورات في كازاخستان.

وفي هذا الصدد يتساءل أستاذ القانون الدولي في جامعة كوجالي التركية، سمير صالحة "ألم يأت هذا الاجتماع متأخرا بعض الشيء والجميع يتابع حركة نزول وصعود الطائرات الروسية في المدن الكازاخية محملة بقوات النخبة من المظليين؟".





هل تقف أنقرة صامتة أمام هذا المشهد الذي ينزلق نحو الحرب في البلقان؟

يؤكد الرنتيسي أن تركيا لن تقف صامتة أمام هذا المشهد، وقد قام الرئيس أردوغان بزيارة البوسنة في أغسطس/آب 2021، حيث التقى أعضاء المجلس الرئاسي، وعبّر عن دعمه للوحدة والحفاظ على التنوع الثقافي في البلقان. وكانت الزيارة بحد ذاتها رسالة على الاهتمام التركي باستقرار المنطقة، ولكن الحوار لم يأتِ بنتيجة حتى الآن، إذ بدا أن الطرف الصربي متعنت في مواقفه.

وقدّم أردوغان رسالة أخرى؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كان أكثر وضوحا فأكّد أن تركيا ستقف سدا منيعا أمام تكرار الأحداث المؤسفة في البوسنة، والتي وقعت قبل اتفاقية دايتون في عام 1995.

ولفت الرنتيسي إلى أن تركيا ستسعى للحفاظ على موقف متزن، ولكن إذا تفاقم التوتر في البوسنة سيكون لها موقف حاسم وقد يكون لهذه التطورات انعكاسات على العلاقات التركية الروسية بسبب دعم تركيا وروسيا لأطراف متناقضة.

مدرعات روسية تنتقل إلى كازاخستان بعد اندلاع الاحتجاجات فيها (الأناضول)

ما مستقبل التنافس بين القوتين في تلك الساحتين؟

يقول الرنتيسي "مع أن اللحظة الراهنة تشير إلى أن تركيا تغلّب الحوار والحكمة والعمل وفق سياسة خارجية تصالحية، وهناك تقديرات أنها لن تلجأ للحلول العسكرية في العام 2022، فإن هذا قد لا ينطبق بالضرورة على كافة الملفات".

وحسب الباحث، قد لا تتسامح تركيا مع ترتيبات أمنية خطيرة يمكن أن تغير التوازنات في منطقة البلقان، ولعل دعمها السابق لأذربيجان لم تزل آثاره بعد وقد يستمر لدعم البلقان، مع أن قيادة البلد ترجح الحوار والتفاهم على أي سبيل آخر.

من جهته، يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة كوجالي صالحة، إنّ تركيا عوّلت على علاقاتها مع كازاخستان لفتح الطريق أمام بناء تحالف الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، لكن خاب أملها. فمثلا أذربيجان دعت تركيا للحضور عسكريا إلى جانب الوجود الروسي، لكن كازاخستان لم تفعل ذلك وهي مسألة مؤسفة بالنسبة لأنقرة.

وعززت روسيا، على عكس تركيا، نفوذها في كازاخستان. وقالت الإعلامية الروسية مرغريت سيمونيان، إن موسكو قدّمت لائحة شروط ومطالب لنور سلطان مقابل دعمها العسكري، بينها اعتراف كازاخستان بإلحاق روسيا للقرم، وإنشاء قواعد عسكرية روسية في كازاخستان، وحكم ذاتي للأقلية الروسية هناك.

ويتساءل الأكاديمي صالحة "ألا يوجد صفقة أخرى حول تقليص العلاقات التركية الكازاخية في آسيا الوسطى خصوصا في مشاريع الممرات الإستراتيجية التجارية التركية؟".