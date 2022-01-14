عقب إقرار طالبان أول ميزانية لها.. غوتيريش يوضح موقفه من مليارات أفغانستان المجمدة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة في الخارج، وذلك لتمكين حكومة طالبان الجديدة من إنقاذ الأرواح والاقتصاد.

وفي تصريحات للصحفيين في نيويورك، أمس الخميس، دعا غوتيريش إلى وقف العمل بالقواعد التي تمنع حكام أفغانستان الجدد من الاستفادة من أموال البلاد المجمدة في الخارج، مشيرا إلى الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق للإفراج المشروط عن الأصول الأفغانية.

وقال غوتيريش إنه يجب السماح للتمويل الدولي بالمساهمة في دفع رواتب العاملين في القطاع العام ومساعدة المؤسسات الأفغانية على توفير الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الحيوية.

ولا تزال احتياطيات للبنك المركزي الأفغاني تقدر قيمتها بنحو 9.5 مليارات دولار مجمدة خارج البلاد، وبالأخص في الولايات المتحدة، كما تلاشى الدعم الدولي -الذي حظيت به الحكومة السابقة- منذ عودة طالبان للسلطة في أغسطس/ آب الماضي.





وأشار الأمين العام إلى أنه يجب الحفاظ على سير عمل البنك المركزي الأفغاني ودعمه وتحديد مسار للإفراج المشروط عن الاحتياطيات الأفغانية من العملة الأجنبية.

وأضاف "يجب أن نفعل المزيد لضخ سيولة نقدية بسرعة في الاقتصاد الأفغاني وتجنب الانهيار الذي قد يدفع الملايين إلى براثن الفقر والجوع والعوز".

أول ميزانية

وأقرّت حركة طالبان الأفغانية أوّل ميزانية منذ استعادتها زمام الحكم بالبلاد في أغسطس/آب الماضي، في حين أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لدعم الحركة والتعاون معها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة المالية قولها إن هذه الميزانية لا تشتمل على أيّ مساعدة دولية وتغطّي أوّل 3 أشهر من 2022.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد والي حقمال في تصريحات للوكالة "للمرّة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية، وهو إنجاز كبير في نظرنا".

جزء كبير من الشعب الأفغاني يعتمد على المساعدات الدولية (رويترز)

وتغطّي الميزانية التي تمّت الموافقة عليها الثلاثاء بقيمة 53.9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار) الربع الأوّل من عام 2022 لا غير، وهي مخصّصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريبا.

وقرّرت حركة طالبان اعتماد التقويم الشمسي لسنتها المالية التي تبدأ بموجبه في 21 مارس/آذار المقبل. وستقدّم الميزانية المقبلة، وهي قيد التحضير، بعد هذا التاريخ، وفق ما أفاد حقمال.

وخُصّص الجزء الأكبر من الميزانية (49.2 مليار أفغاني) لـ"نفقات الحكومة اليومية"، مثل الرواتب، بحسب الناطق باسم الوزارة.

عقبات

وفي وقت سابق، اقترحت حركة طالبان إنشاء هيئة مشتركة تضم مسؤولين منها وممثلين دوليين، للمساعدة في تنسيق المساعدات المزمعة بمليارات الدولارات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية ستؤيد مثل هذا الاتفاق، لأن من شأنه أن يسمح بزيادة قدرة طالبان على الوصول للتمويل الدولي، رغم أن بعض قادتها تطالهم عقوبات أميركية.

وأصبح الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية في أعقاب الخروج المتسرع للقوات الأميركية والانتصار المذهل لحركة طالبان في أغسطس/آب الماضي. وينتشر الجوع على نطاق واسع، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

كما منعت العقوبات الغربية التي تستهدف طالبان مرور إمدادات الغذاء والدواء، إلا أن هذا المنع خفت حدته بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي وواشنطن استثناءات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وطلبت الأمم المتحدة من المانحين الثلاثاء الماضي 4.4 مليارات دولار في صورة مساعدات إنسانية لأفغانستان في 2022، وأعلن البيت الأبيض أنه سيتبرع بمبلغ إضافي قدره 308 ملايين دولار.