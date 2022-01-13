جائحة كورونا.. أوميكرون يرفع الإصابات بشكل مهول والوفيات عبر العالم تتجاوز 5.5 ملايين

بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الخميس أكثر من 318 مليونا، في حين تجاوزت أعداد الوفيات 5 ملايين و500 ألف.

وبينما تفشي المتحور أوميكرون يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، أعلنت وسائل إعلام فرنسية عن إصابة وزير الصحة، ومن جانبها توقعت منظمة الصحة العالمية أن يكون المتحور الجديد سبب ارتفاع الإصابات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال موقع "ورلد ميتر" -المتخصص في رصد الإحصاءات الخاصة بتفشي الوباء في دول العالم- إن أعداد الإصابات بلغت مساء اليوم الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي 318 مليونا و105 آلاف و824 مصابا، في حين بلغت أعداد الوفيات 5 ملايين و533 ألفا و665 حالة وفاة.

وتقدّر هذه المنظمة بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات نتيجة الوباء.





إصابات وصعوبات

وتتصدر الولايات المتحدة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس بواقع 64 مليونا و359 إصابة و886 ألفا و891 حالة وفاة.

ورغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن "أوميكرون" أقل تسببا في وفاة المصابين به مقارنة بالمتحورات السابقة، فإن زيادة الإصابات تعني أن مستشفيات بعض الدول لن تتحمل أعداد المرضى، كما أن الشركات قد تواجه صعوبات في استمرار العمل مع زيادة عدد العاملين الموضوعين قيد الحجر الصحي.

وفي فرنسا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، عن أشخاص مقربين من وزير الصحة أوليفييه فيران قولهم إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك في وقت تواجه البلاد موجة شديدة من ارتفاع عدد إصابات الفيروس ناجمة عن انتشار أوميكرون، إذ تتجاوز الإصابات الجديدة 360 ألفا يوميا الأيام الأخيرة.





إضراب وقرارات

وفي السياق، دخل معلمو فرنسا الخميس إضرابا عاما على مستوى البلاد، نظمته نقابات المعلمين، احتجاجا على إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقالت "أسوشيتد برس" إن المعلمين بدؤوا الإضراب بعد أقل من أسبوعين على بدء الفصل الدراسي الشتوي، وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وداخل المدارس.

وأضافت الوكالة أن الإضراب يأتي رفضا لإجراءات مكافحة الفيروس الحالية، وقواعد العزل المتغيرة باستمرار لتلاميذ المدارس.

ووسط هذه الموجة الجديدة، يشعر المعلمون بالضيق نتيجة تغير قواعد العزل مطالبين بتوضيحات بشأن تلك القواعد واتخاذ المزيد من تدابير الحماية، مثل توفير المزيد من الكمامات وإجراء فحوصات إضافية للتعامل مع الأزمة الحالية.

ومازلنا في القارة العجوز، حيث قررت سلطات الدانمارك تقديم جرعة رابعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للفئات المعرضة للخطر.

جاء ذلك على لسان وزير الصحة ماغنوس هيونيك، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، مضيفا أن السلطات الصحية ستقدم جرعة رابعة للفئات الأكثر ضعفا والمعرضة للخطر، مثل أولئك الذين يعانون من ضعف بجهاز المناعة.

وشدد الوزير على أنه، وبينما أوميكرون يبدو أقل خطورة من متغير دلتا السائد سابقًا، فإنه رغم ذلك يبقى ضارا.





ارتفاع وأسباب

قال مسؤول "الصحة العالمية" -في وقت سابق الخميس- إن ارتفاعا مذهلا في أعداد الإصابات بكوفيد-19 شرق البحر المتوسط من المرجح أن يكون نتيجة انتشار أوميكرون، محذرا من أن بعض دول المنطقة مازالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط إن حالات الإصابة بكوفيد-19 ارتفعت بنسبة 89% شرق البحر المتوسط، الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني مقارنة بالأسبوع السابق، لكن الوفيات انخفضت 13%.

وأضاف أن من بين 22 دولة بالمنطقة، معظمها شرق أوسطية، سجلت 15 منها حالات إصابة بأوميكرون.

وتابع "في حين يبدو أن أوميكرون يسبب مرضا أقل شدة من (المتحور السابق) دلتا خاصة بين من تلقوا اللقاح، إلا أن هذا بالتأكيد لا يعني الاستهانة به، إذ إنه ما زال يؤدي إلى دخول المستشفيات والوفاة".