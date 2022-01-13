كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كواليس ما قال إنه حوار دار بينه وبين السفيرة الأميركية البلاد، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك خلال كلمة له أمس الأربعاء على هامش منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ جنوب سيناء.

وقال السيسي إنه رد على سؤال السفيرة الأميركية حول "من يحكم مصر" بأن الإخوان سيحكمون ثم يرحلون، مبررا ذلك بأن الشعب المصري لا يُقاد بالقوة، على حد قوله.

ويبدو أن السفيرة المقصودة هي آن باترسون Anne Patterson) التي عملت سفيرة لبلادها في مصر بين أواسط عامي 2011 و2013.

تفاصيل الحوار

وخلال اللقاء، قال السيسي "عايز أقوله لكم وأطمنكم إن دعمكم ومساندتكم لنا في خلال السنوات اللي فاتت أتصور أنكم راصدينه وشايفينه كويس في حالة من الاستقرار.. مش الاستقرار الأمني".

وأضاف الرئيس "هذا الكلام مسجل في محاضر رسمية، في يوم، السفيرة الأميركية تقول لي عام 2011 مين اللي ممكن يحكم مصر؟ قولت لها اللي هيحكم مصر الإخوان المسلمين، قالت لي: طب وبعدين؟ قالت لها: هيمشوا، قالت لي: ليه؟ قلت لها: الشعب المصري ده لا يحكم بالقوة ميخشش (لا يدخل) الجامع والكنيسة بالعافية، وده اللى حصل، والكلام مسجل في محاضر رسمية".

وكالعادة، اختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر في تفسير كلمات الرئيس، فمنهم من رأى أن كلماته تدل على الرؤية التي يتمتع بها، ومنهم من انتقد جلوس قائد عسكري مع السفيرة الأميركية في ذلك الوقت.

الرئيس السيسي

السفيرة الأمريكية سألت 2011

من سوف يحكم مصر

قلت لها

الإخوان

لكن لن يستمروا الشعب المصري لا يقبل بهم

الشعب لا يدخل الجامع أو الكنيسة غصبا عنه

دي طبيعة الشعب المصري و هذا الكلام موثق صدقت يا ريس — mona (@bosycat701) January 12, 2022

الرئيس السيسى : السفيرة الأمريكية سألتنى فى ٢٠١١ مين هيحكم مصر قولتلها الإخوان قالتلى وبعدين قلتلها هيمشوا .. علشان الشعب المصري ماحدش بيغصبه ع حاجة — 🇪🇬 Safa'a 🇪🇬 (@Safaa_ElSiSi) January 12, 2022

مفيش ولا تسجيل ولا تسريب ولا وثيقة بتقول ان الرئيس #مرسي اتخابر مع حد؛مفيش غير اتهامات مخبرين أمن الدولة والمخابرات زي #أحمد_موسى و #مصطفى_بكري والمحكمة برأته من كله ده

بينما #السيسي نفسه اعترف في مناسبات كتيرة انه اتخابر مع السفيرة الامريكية؛ونتنياهو،ووزير الدفاع الأمريكي#حقيقة pic.twitter.com/dCX8u0UUfn — Ahmed Samir أحمد سمير (@A_SAMIR_1) January 13, 2022

السيسى يقول:

فى2011سألتنى السفيره الأمريكيه مين اللى ممكن يحكم مصر فقولت الإخوان

فقالت وبعدين

فقولت وهيمشوا

فقالت ليه

فرديت لان الشعب المصرى لا يحكم بالقوه وميخشش كني،سه او جامع بالعافيه من فمه ندينه

جلوسك مع سفيرة امريكا وانت مدير المخابرات لمناقشة أمور مصر الداخليه خيانه عظمى — احلام2 (@AHLAAM___2020) January 12, 2022

إذا لم تكن هذه الخيانة العظمى فماذا تكون…

السيسي (وقت أن كان رئيساً المخابرات العسكرية المصرية) :هذا الكلام مسجل في محاضر رسمية، في يوم السفيرة الأمريكية بتقول لي في 2011 مين اللي ممكن يحكم مصر؟ قولت لها اللي هيحكم مصر الإخوان المسلمين، قالت لي: طب وبعدين؟ قالت لها:"هيمشوا — أحمد عبد الجواد (@abdgwad_ahmed) January 12, 2022