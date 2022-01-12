500 حالة سنويا بين الشباب والمراهقين.. الكشف عن انتحار 11 جنديا إسرائيليا العام الماضي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء عن أن 11 من جنوده انتحروا خلال العام الماضي، في حين لقي آخرون مصرعهم لأسباب مختلفة.

جاء ذلك وفق بيانات أصدرتها مديرية القوى العاملة بالجيش لملخص عام 2021، ونشرتها صحيفة "إسرائيل اليوم".

وإجمالا، شهد العام الماضي مصرع 31 جنديا بالجيش الإسرائيلي لأسباب مختلفة، بما في ذلك النشاط العملياتي والحوادث والانتحار والمرض، وفق المصدر ذاته.

ولقي 10 جنود مصرعهم في حوادث طرق أثناء وجودهم خارج قواعد الجيش، وتوفي 6 جنود بسبب المرض، ولقي جنديان مصرعهما في حوادث أخرى لم تتضح ملابساتها، وفق المصدر ذاته.

وقتل جندي إسرائيلي، بعدما أطلق زميل له النار عليه عن طريق الخطأ، في حين سقط آخر بصاروخ مضاد للدبابات أطلق عليه من قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع في مايو/أيار الماضي.

وبحسب المعطيات، سقط العدد الأكبر من قتلى الجيش الإسرائيلي خلال 2021 نتيجة الانتحار، بواقع 11 جنديا، 3 منهم من أبناء الجالية الإثيوبية.

وفي عام 2020، لقي 28 جنديا إسرائيليا مصرعهم لأسباب مختلفة من بينهم 9 أقدموا على الانتحار.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أظهرت إحصاءات رسمية لمركز الأبحاث في الكنيست أن إسرائيل تسجل 500 حالة انتحار سنويا، منها 100 حالة تسجل في صفوف جيل الشباب من 15 إلى 24 عاما.

ويعتبر الانتحار سبب الوفاة الثاني لدى الفئة العمرية حتى منتصف العشرينيات، التي تنخرط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء من فترة التأهيل بالتعليم الثانوي للتجنيد أو خلال الخدمة العسكرية الإلزامية وحتى في خدمة الاحتياط.