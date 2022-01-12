من طراز إف-16.. تايوان تعثر على حطام مقاتلة تحطمت في البحر واستمرار البحث عن الطيار

حددت فرق الإنقاذ التايوانية اليوم الأربعاء موقع طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" (F-16) تحطمت في البحر قبل يوم، وفق ما أعلن المركز الوطني لعمليات الإنقاذ، فيما تتواصل عمليات البحث عن الطيار.

وقالت فرق الإنقاذ إن عمليات البحث -التي استمرت طوال الليل، وشاركت فيها مروحيات وسفن تابعة لخفر السواحل وأكثر من 60 مسؤولا- لم تفضِ إلى العثور على الطيار، لكن تم تحديد موقع بقايا هيكل الطائرة.

واختفت الطائرة عن شاشات الرادار أمس الثلاثاء بعد قرابة نصف ساعة من إقلاعها من قاعدتها في جنوب غرب الجزيرة للقيام برحلة تدريب روتينية.

وأوضح سلاح الجو أن الطائرة سقطت في البحر، وأنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كان الطيار البالغ 28 عاما قد تمكن من الخروج من قمرة القيادة.

وقال مركز قيادة الإنقاذ الوطني إنه تلقى تقارير من السكان تفيد بسقوط طائرة مقاتلة في البحر.

يأتي هذا الحادث بعد شهرين من وضع تايوان في الخدمة سربها الأول من طائرات "إف-16" وهي من صنع أميركي، في مسعى لتحديث أسطولها الجوي، في وقت تبدو التوترات مع الصين في أعلى مستوياتها.

الوعيد الصيني

وتطالب بكين بالسيادة على تايوان، إذ تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتتوعد بإعادة ضمها في المستقبل ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي عهد الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ كثفت الصين ضغطها الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري على الجزيرة.

وفي السنوات الأخيرة، شهد سلاح الجو التايواني حوادث مميتة، ويواجه ضغطا متواصلا من جانب بكين التي كثفت توغلاتها في "منطقة تحديد الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية منذ 2020.

وسجلت تايوان العام الماضي 969 توغلا لطائرات حربية صينية في المنطقة، بحسب بيانات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية، أي ضعف عدد التوغلات المسجل عام 2020 والبالغ 380 توغلا.