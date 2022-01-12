مفاوضات بين روسيا والناتو تنطلق اليوم ويتصدرها الصراع في أوكرانيا

تتصدر الأزمة الأوكرانية مفاوضات بين روسيا والناتو تنطلق اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ عام 2019.

وفي حين أعلنت أوكرانيا استعدادها لاتخاذ قرارات وصفتها بالضرورية لإنهاء الحرب قالت الخارجية الروسية إنها تنتظر ردا من واشنطن على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.

وقد استبق الحلف انطلاق المفاوضات بعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المنضوية تحت لوائه ولقاء الطرف الأوكراني، بالإضافة إلى اجتماع مع نائبة وزير الخارجية الأميركية، في إطار تنسيق المواقف بشأن هذا الملف.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا المخاوف المشتركة بشأن الحشد العسكري الروسي المستمر على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الخارجية -في بيان- أن الوزيرين بحثا الخطوات التالية لحوار الاستقرار الإستراتيجي بين واشنطن وموسكو في جنيف قبيل اجتماع الناتو وروسيا اليوم.

إنذار أميركي

كما أكد البيان استعداد واشنطن وحلفائها لفرض عقوبات باهظة على الاقتصاد الروسي، وتعزيز وجود الناتو في الخطوط الأمامية للدول الحليفة، وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إن اختارت موسكو المزيد من الصراع.

وفي شأن متصل، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة في بريست بغرب فرنسا "الخطوات المقبلة للمشاركة في الحوار مع روسيا".

ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تولت فيه فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد منذ الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويأتي لقاء بريست في أعقاب الاجتماع الروسي الأميركي الذي عُقد أول أمس الاثنين في جنيف، كما يتزامن هذا اللقاء مع اجتماع تستضيفه فيينا غدا الخميس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بهدف وقف التصعيد في الأزمة الأوكرانية ومراجعة مسألة الأمن في أوروبا.





حوار منسق

وتشدد باريس على "وجوب أن ندرس كيف بإمكاننا المساهمة بشكل أكبر في هذا الحوار الذي استؤنف مجددا" بين روسيا والغرب.

وأكدت أن الأوروبيين سيكونون حاضرين في إطار المناقشات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما أنهم يجرون "حوارا منسقا بشكل وثيق للغاية" مع الولايات المتحدة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن المقترحات الأوروبية ستركز على "شفافية الأنشطة العسكرية التقليدية"، و"إمكانية توقع التدريبات" التي يجريها كل من حلف شمال الأطلسي وروسيا وتشكل باستمرار مصدرا للتوتر بين الجانبين.