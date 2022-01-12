جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بعملية دهس قرب مستوطنة حلميش بالضفة
قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إن أحد جنودها أصيب بجروح متوسطة جراء دهسه بسيارة قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وسارع جيش الاحتلال إلى إغلاق الحواجز على الطرق المؤدية إلى رام الله ودفع بتعزيزات إلى المكان.
وقال شهود عيان فلسطينيون إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا بشبهة تنفيذه عملية الدهس، كما تواصل اعتراض السيارات والمارة الفلسطينيين.
… من مكان عملية الدهس والتي اسفرت عن اصابة جندي صهيوني في محيط مستوطنة *حلميش شمال
غرب رام الله pic.twitter.com/G02qWv9YzG
— حــيــثُــ آلَحــقـ (@19abomalak) January 11, 2022
مكتب إعلام الأس.ـرى: الشاب المصاب الذي اعتقله الاحتلال بتهمة تنفيذ عملية د ه،س هو محمد نظمي ياسين من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. pic.twitter.com/R82BkWQiiF
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 11, 2022