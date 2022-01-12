سياسة|فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بعملية دهس قرب مستوطنة حلميش بالضفة

جيش الاحتلال دفع بتعزيزات إلى الموقع القريب من مستوطنة حلميش بالضفة (مواقع التواصل)
12/1/2022

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إن أحد جنودها أصيب بجروح متوسطة جراء دهسه بسيارة قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وسارع جيش الاحتلال إلى إغلاق الحواجز على الطرق المؤدية إلى رام الله ودفع بتعزيزات إلى المكان.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا بشبهة تنفيذه عملية الدهس، كما تواصل اعتراض السيارات والمارة الفلسطينيين.

 

المصدر : الجزيرة + الصحافة الفلسطينية